Problemi di letto? Ecco il metodo (quasi) infallibile per risolverli

Ehi, non ti devi vergognare: a tutti è capitato di avere dei problemi di letto! Fortunatamente, abbiamo un segreto da condividere con te. Non sei curioso di scoprire quale sia?

Inutile cercare di nascondersi dietro un dito o dietro una bugia dalle gambe corte o lunghe: tutti abbiamo avuto dei piccoli “intoppi” quando si parla di intimità!

Fortunatamente, per noi e per voi, abbiamo scoperto qualcosa che potrebbe risolvere (quasi) tutti i vostri problemi.

Non siete curiosi di conoscere cosa sia e quali siano i suoi benefici?

Possiamo farvi già un piccolo spoiler: in teoria, è qualcosa che usate già!

Problemi di letto: ecco come risolverli grazie alla cucina mediterranea

Eh sì, lo sappiamo: lo stile di vita mediterraneo sembra essere la panacea per tutti i mali, non è vero?

Anche se non possiamo credere di essere tanto fortunati, dobbiamo arrenderci alla realtà: secondo la scienza, il nostro modo di mangiare e di vivere, è quello migliore per aiutarci anche a letto!

Ma partiamo dall’inizio: che tipo di problemi di letto avete?

Generalmente, quando parliamo di problemi sotto le lenzuola, vengono nominate quasi sempre le stesse questioni.

Poca voglia di fare l’amore, poca fantasia, mancanza del raggiungimento degli “obiettivi” che ci si era prefissati.

LEGGI ANCHE –> Hai il raffreddore? Allora devi assolutamente fare l’amore: ecco perché

Abbiamo già parlato numerose volte del fatto che avere delle aspettative sulla sessualità tende a creare più problemi che altro.

Avere una relazione intima vuol dire anche confrontarsi non solo con le proprie insicurezze ed i propri dubbi ma anche con quelli degli altri!

Fortunatamente, la scienza ci è venuta ancora una volta in soccorso e ha deciso di darci qualche rassicurazione.

A quanto pare, infatti, la dieta mediterranea è quella più indicata di tutte per… fare faville sotto le lenzuola!

Lo studio, presentato al Congresso della European Society of Cardiology e riportato anche da GQItalia, rappresenta di certo una buona notizia per noi e per tutti i nostri partner maschili.

Lo stile di vita “mediterraneo” è quello perfetto per avere le migliori prestazioni a letto

A quanto pare, infatti, non solo l’alimentazione ma tutto quello che viene definito come stile di vita “mediterraneo” sarebbe un vero toccasana per l’amore fisico.

La dieta mediterranea, infatti, aiuterebbe gli uomini a mantenere più a lungo l’erezione: non è un sollievo questo?

Ma non si tratta solo di quello che mangiamo o di quello con cui condiamo i nostri cibi (fortunatamente).

L’intero stile di vita mediterraneo, a quanto pare, è quello che assicura una forma fisica ed una condizione mentale ottimali per risolvere tutti i problemi sotto le lenzuola.

Insomma: partiamo avvantaggiati, non trovate?

LEGGI ANCHE –> È vero che i “nasoni” sono più dotati degli altri? Arriva lo studio scientifico

Il modello dietetico mediterraneo, oltre a quello sociale, a quanto pare aiuterebbe enormemente nei rapporti intimi.

Non solo ci fornisce tutto quello di cui abbiamo bisogno in termini di calorie da consumare nel modo giusto ma sarebbe anche fondamentale per la nostra psiche!

Secondo questo studio, più o meno, dovremmo adottare tutti lo stile di vita mediterraneo per riuscire anche ad avere risultati ottimali tra le coperte.

Problemi legati alla disfunzione erettile o alle erezioni troppo brevi insieme ai problemi più “psicologici” che finiscono per essere altrettanto invalidanti in camera da letto.

Sapere che abbiamo dalla nostra l’alimentazione e lo stile di vita dovrebbe aiutarci a capire che, dopotutto, abbiamo già tutti gli strumenti per goderci un rapporto intimo fantastico!

Certo, non possiamo viverlo al posto vostro o obbligarvi a seguire una dieta che non vi piace.

Quello che possiamo dirvi, però, è che il nostro stile di vita è quello consigliato dagli esperti a tutti gli altri che non sanno cucinare gli spaghetti e che si arrabattano per trovare una soluzione!

Noi, invece, la soluzione o gli strumenti li abbiamo proprio sotto il naso. La prossima volta, quindi, che vi trovate in difficoltà con i vostri problemi di letto, potete pensare di provare un’alternativa a cui magari ancora non avete pensato.

Lasciate perdere complicati giochi erotici, tecniche di rilassamento che vengono dall’Estremo Oriente o gadget costosi e complicati da usare.

Uscite con gli amici, mangiate una buona cena fuori e lasciate che sia la “dieta mediterranea” a pensare a voi!