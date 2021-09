Ecco quale pianta dovresti comprare in base al tuo segno zodiacale

Secondo gli astrologi esiste una pianta perfetta per ogni segno zodiacale. Oggi ti presentiamo la tua e ti sveliamo perché dovresti comprarla.

Le piante sono un toccasana per il nostro benessere psicologico. Avere degli spazi verdi che ci consentono di riconnetterci con la terra ci conferisce un senso di equilibrio. Vi abbiamo raccontato gli innumerevoli benefici che otterreste connettendovi con la natura camminando scalzi, oggi ti sveliamo perché non dovresti mai fare a meno della pianta adatta al tuo segno zodiacale.

Perché è importante frequentare luoghi immersi nella natura e nel nostro piccolo prenderci cura di qualche pianta a casa? Sicuramente avrai notato i benefici del verde sul tuo morale. Avere qualche pianta in casa rende il nostro spazio interno più accogliente e ci aiuta a riconnetterci con la natura. Se desideri una pianta particolarmente adatta a te, dovresti farti guidare dalle stelle. Gli astri ti svelano quale pianta si sposa perfettamente con la tua personalità in base al tuo segno zodiacale.

Ecco la pianta perfetta a partire dal tuo segno zodiacale

Di seguito ti sveliamo le motivazioni per le quali, secondo gli astrologi, dovresti prenderti cura di una specifica pianta, la sposa perfetta per il tuo segno zodiacale:

Ariete

Il cactus è la pianta che dovresti assolutamente avere a casa e contemplare. Il cactus è la tua pianta sposa perché è proprio come te, aggressiva, pungente, diretta, qualità che spesso ti complicano la vita, una vita nella quale non manca il piccante e quando pensi al piccante pensi ai ristoranti messicani dove i cactus sono raffigurati in ogni dove.

Toro

La violetta africana è la pianta più adatta a te che sei un segno che sa bene come prendersi cura di ciò che ama. Questa pianta ti ricompenserà delle tue attenzioni regalandoti una fioritura eccezionale. In comune avete perseveranza e desiderio di tranquillità.

Gemelli

Per te non esiste pianta più adatta del Pothos. Questa pianta sempre verde è imprevedibile e audace. Se saprai prenderti cura di lei ti regalerà una distesa verde che non può non attirare l’attenzione. Anche tu come questa pianta rampicante ami farti notare.

Cancro

Il Cancro è tra i segni più empatici dello zodiaco, inoltre è molto altruista questo lo rende il proprietario perfetto per una Sansevieira, che proprio come te ha il dono di adattarsi a qualsiasi ambiente e la forza di resistere ad ogni avversità.

Leone

La pianta ragno è senza dubbio la tua pianta sposa. E’ una pianta eccentrica che è difficile non notare, e ama la luce e mettersi in mostra proprio come il Leone. Il Leone infatti è tra i segni con maggiore energia dello zodiaco e attingono dal sole questa energia poiché è l’elemento fuoco che governa i nativi del Leone.

Vergine

Per il segno della Vergine la sposa perfetta è l’ orchidea. L’orchidea è una pianta oggettivamente bella e per la Vergine che è così narcisista è importante sentirsi apprezzato. Inoltre l’orchidea è un fiore delicato ed è difficile prendersene cura nel modo giusto, è una pianta esigente come la Vergine un segno difficile e complesso che adora esibirsi e mettersi su un piedistallo proprio come fa l’orchidea quando si arrampica sulla sua asticella. Come vedi tu e questa pianta avete molte cose in comune.

Bilancia

Proprio come si evince dal nome, il segno della Bilancia è un segno orientato sull’equilibrio. Oltre a desiderarlo per lui, cerca di dare equilibrio anche a chi lo circonda e solitamente inizia prendendosi cura dall’aspetto estetico suo e dei suoi cari. Vedersi belli è il primo passo per apprezzarsi e d è per questo che la tua pianta sposa è la Dracaena, con lei nei paraggi il tuo aspetto sarà illuminato perché questa pianta magnifica ha il potere di disinquinare.

Scorpione

Hai mai pensato di mettere una pianta di Crisamtemo in casa? Questa coloratissima pianta ornamentale che ravviva il periodo autunnale è l’esatta rappresentazione di te che sei una persona estremamente passionale, profonda e piena di ardore e spicchi in questo mondo spesso molto grigio.

Sagittario

La Zamioculcas zamiifolia è la tua pianta perfetta. E’ una pianta da interno superba che non ha troppe esigenze e che aggiunge un tocco di classe dallo stile esotico all’ambiente. In comune tu e questa pianta avete due cose: vi adattate senza problemi a diversi ambienti e siete molto indipendenti.

Capricorno

Il Capricorno è un segno molto devoto al suo lavoro, un vero perfezionista. Quando vuole qualcos fa di tutto per averlo, è molto meticoloso. LA tua pianta perfetta è il Monstera. Questa pianta cresce solo se le condizioni per farlo sono favorevoli in caso contrario non produrrà quei particolari buchini nelle sue foglie che la rendono così unica, o tutto o niente, proprio come te.

Acquario

La pianta perfetta per l’Aquario è la Tillandsia, una pianta ad aria proprio come il tuo segno e è anche molto sui generis come l’Aquario. E’ una pianta di aria, non di terra, ciò significa che vive senza aver bisogno di terreno. Ha bisogno di calore ma non troppo, non vuole che vengano toccati i suoi spazi perché ha bisogno di un ambiente ben ventilato. In comune avete anche il fatto di essere indipendenti, originali e di essere molto diffidenti tante che per voi vale sempre il detto “Chi fa da se fa per tre”.

Pesci

Il segno dei Pesci è un sognatore, leggiadro, artista, un poeta, tutto lo amano e lo ammirano, la tua pianta perfetta è una composizione di piante succulente, così uniche e variegate si adattano perfettamente alla personalità del tuo segno zodiacale.