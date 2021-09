Test: vedi una donna o due gatti? Scopriamo che tipo di persona sei

Cosa vedi nel nostro test di oggi: una donna o due gatti? Scopriamo subito quale torbido segreto della tua personalità rivela la tua scelta!

Ok, va bene, va bene: il segreto che riveleremo oggi non è di certo così torbido da farti emigrare in un altro Paese e cambiare identità, lo riconosciamo.

Questo test, infatti, non può assolutamente leggere la cronologia delle tue ricerche sul telefono o sul PC e sappiamo bene che sono quelle a nascondere i tuoi segreti più grandi!

Quello che vogliamo fare oggi, semplicemente, è cercare di capire che tipo di mentalità hai, grazie semplicemente ad un’immagine.

Guardala bene e dicci cosa vedi: non sei curioso di sapere che cosa riveleremo di te?

Test donna o gatti: scopriamo se la tua è una personalità “erotica”

Capita a tutti, almeno una volta ogni tanto nella vita, di perdersi dietro qualche pensiero non propriamente casto e puro.

Niente di male in questo, sia chiaro! Oggi, però, vogliamo “esporti” e cercare di capire che tipo di mentalità hai.

Come? Ma semplicemente con il nostro test della personalità di oggi, quello della donna o dei gatti!

Guarda attentamente l’immagine qui sopra e dicci, sinceramente, qual è la prima immagine che hai visto.

No, non cercare di indovinare il risultato del test ancor prima di aver letto i responsi: è controproducente e, soprattutto, molto poco utile!

Possiamo prometterti che non diremo a nessuno che cosa abbiamo scoperto di te.

Tu, però, adesso devi dirci cosa hai visto: allora, si trattava di due gattoni oppure della figura di una ragazza di spalle?

Ecco i responsi: scopriamo chi sei veramente!

due gatti: sappiamo bene che, a prima vista, i gatti sembrano il soggetto più innocente di tutta l’immagine e quindi, se li hai scelti per sentirti dire che sei il più casto tra tutti, abbiamo delle cattive notizie per te.

Vedere i due gatti, infatti, porta ad un risultato decisamente sorprendente: sei una persona dalla sensualità estremamente sviluppata! Cosa devi dirci?

Il gatto è da molto tempo un simbolo di fertilità e dell’amore: dai tempi del paganesimo, fino ad arrivare alle prime rappresentazione cristiane di Maria, un gatto è sempre presente con le divinità “fertili“.

Se hai scelto i due gatti per evitare di essere bollato come “troppo sensuale“, allora possiamo dirti che hai fallito. Se li hai scelti perché sono stati il primo elemento ad attirare la tua attenzione, allora vuol dire che sei una persona estremamente succube del potere dell’amore. Vivi tutto in funzione dell’eros e della passione: non solo dal punto di vista sentimentale ma anche in ogni ambito della tua vita!

