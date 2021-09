Test delle buone notizie | Cosa ti aspetta la prossima settimana?

Il test delle buone notizie è un modo simpatico per sbirciare un po’ nel futuro e scoprire cosa ha in serbo per te la prossima settimana.

Il lunedì è un giorno complicato: il week end è appena trascorso e la voglia di tornare al lavoro o agli impegni casalinghi è davvero al minimo. Guardare al futuro con ottimismo però è il segreto per condurre una vita felice: per questo ti proponiamo 4 buone notizie!

Secondo alcune correnti dello studio della psicologia, le persone “attirano” determinati avvenimenti in base al loro carattere e all’energia che emanano.

Si tratta di una teoria non troppo diversa da quella del karma, secondo cui ogni persona vive una vita felice o infelice a seconda delle azioni compiute nella vita precedente.

Senza voler andare a scomodare teorie e credenze religiose, il test delle buone notizie si andrà a concentrare esclusivamente su avvenimenti positivi che potrebbero toccare te e la tua famiglia nel corso dei prossimi giorni.

Test delle Buone Notizie

Per fare questo test dovrai semplicemente osservare le immagini delle quattro ragazze e scegliere quella che preferisci. Ognuna di loro è associata a un determinato ambito in cui potrai ricevere buone notizie.

1. Ragazza con i girasoli

La ragazza con i girasoli rappresenta buone notizie in campo sentimentale. Potresti finalmente incontrare l’uomo della tua vita oppure potresti ricevere una dichiarazione!

Se sei già fidanzata o sposata probabilmente riceverai un gesto inaspettato e particolarmente carino dal tuo partner.

Magari non sarà nulla di eccezionale, solo un piccolo gesto che ti ricorderà quanto lui tiene a te.

E se hai dei figli? Beh, magari la buona notizia in campo sentimentale potrebbe riguardare loro! La prima cotta, il primo bacio, il primo messaggio sdolcinato sono tutte notizie bellissime che da madre dovresti accogliere con tanta gioia per trasformarti in domatrice di farfalle nello stomaco! In bocca al lupo!

2 – Ragazza con le gardenie

La ragazza che passeggia con in mano una gardenia rappresenta le buone notizie in ambito casalingo.

Stai cercando una nuova casa o stai ristrutturando quella vecchia? Le cose andranno esattamente come desideri! Pensavi di acquistare un nuovo mobile o un nuovo quadro? Sarai così fortunata da trovare esattamente quello che cercavi.

Sognavi di tinteggiare una parete? Finalmente troverai il colore perfetto! Qualsiasi cosa deciderai di fare per migliorare la tua casa o il tuo giardino in questi giorni sarà un assoluto successo!

Hai scelto una delle altre due ragazze? Clicca su SUCCESSIVO per leggere le buone notizie destinate a te!