Perché si prova piacere nel guardare il proprio partner a letto con un altro?

Provi piacere nel guardare o immaginare il tuo partner fare l’amore con qualcun altro? E’ tutta una questione di erotismo.

Le perversioni e le fantasie sessuali di ciascun individuo sono molteplici e dipendono dalla natura e dalle esperienze di ogni persona. Se anche voi trovate eccitante qualche pratica sessuale atipica non dovete preoccuparvi. Alle base di queste fantasie ci sono dei meccanismi legati alle gioie dell’erotismo.

Avete mai immaginato di vedere il vostro partner scatenarsi sessualmente con un altra persona provando un inspiegabile piacere? A molte persone accade anche se nella vita reale non ammetterebbero mai nulla del genere perché procurerebbe loro un dispiacere ed un dolore immenso.

Ma nella nostra fantasia possiamo spaziare e lasciare che tutto accada per soddisfare un unico obiettivo: aumentare il livello del nostro erotismo. Tutto ciò che non ammettiamo nella realtà spesso viene ammesso nelle nostre fantasie per effetto del fascino del proibito.

LEGGI ANCHE —> Perversioni sessuali, scopri le più insolite di sempre

Perché ti piace guardare il tuo partner fare l’amore con altre persone?

Osservare degli sconosciuti fare l’amore o osservare il nostro partner fare l’amore con qualcuno che nn siamo noi o prestarci ad uno scambio di coppie sono alcune delle fantasie sessuali più comuni e non restano sempre tali. Alcune coppie decidono di rendere la fantasia reale e le motivazioni sono ti tipo psicologico.

L’individuo ricerca qualcosa in grado di aumentare la sua libido e il suo erotismo.

Che cos’è l’erotismo?

Con il termine erotismo si fa riferimento ad uno stato di eccitazione sessuale, fisico o emotivo. Diversi eventi possono scatenare questa eccitazione carnale e ogni persona ha il proprio erotismo. Quello che alcuni trovano eccitante potrebbe non esserlo per altri, ma tutto ciò che aumenta il tuo desiderio rientra nella tua personale sfera erotica. Non esiste limite alla fantasie erotiche e se entrambi i partner acconsentono non c’è motivo per non rendere le fantasie reali. L’unica regola da seguire è quella di rispettare i desideri del partner e di non forzarlo in alcun caso a fare delle esperienze che lo fanno sentire in imbarazzo.

Per aumentare il livello di erotismo alcune coppie praticano giochi di ruolo, usano lingerie seducente, sperimentano il dolore fisico oppure semplicemente osservano il loro partner eccitarsi e dimenarsi facendo l’amore con qualcun altro.

In questo caso non avviene scambio di partner. Chi guarda non è direttamente coinvolto nell’amplesso che si tiene davanti ai suoi occhi. Ma come è possibile provare eccitazione davanti ad un palese tradimento?

Secondo gli esperti le motivazioni potrebbero essere diverse, ad esempio si prova eccitazione:

Nel vedere sotto una diversa ottica il proprio partner nell’atto di fare l’amore e di eccitarsi

perché si sta concretizzando una fantasia che era nella nostra testa

per una forma di orgoglio delle prestazioni e dell’attrazione che esercita il partner

perché si sta trasgredendo e sovvertendo le regole che comunemente governano l’amore

Quali rischi corre la coppia?

Anche se la fantasia viene realizzata previo consenso di entrambi ii partner, non si è quasi mai preparati alle conseguenze che questo comporta. La coppia potrebbe entrare in conflitto dopo la realizzazione della fantasia, la loro vita sessuale potrebbe cambiare radicalmente, possessione e gelosia potrebbero minacciare la relazione.

La maggior parte di questi problemi si possono evitare assicurandosi di parlare e comunicare al partner tutto ciò che riguarda la fantasia, come ad esempio l’esclusione di sentimenti di amore da questa pratica. E’ necessario che la coppia si assicuri che entrambi sono pienamente d’accordo e consapevoli e che ognuno si debba sentire libero di tirarsi indietro anche all’ultimo momento.