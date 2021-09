Gli uomini che ti renderanno infelice in base al segno zodiacale, non sceglierli!

Secondo gli astrologi alcuni uomini dello zodiaco avrebbero l’incredibile dote di rendere infelice la loro partner. Ti auguro di non far coppia con uno di loro.

La vita di coppia non è certo facile. Entrambi i partner dovrebbero impegnarsi costantemente per far funzionare il rapporto. La felicità ha un prezzo e va guadagnata. Sono molte le situazioni che potrebbero far precipitare le cose e portare una coppia a discutere, soprattutto nel caso in cui il vostro partner faccia parte di questi segni zodiacali.

L’inizio di una relazione è sempre un momento idilliaco, la coppia è molto innamorata e premurosa, l’uno verso l’altro. Nel tempo i partner pur continuando ad amarsi avvertono la necessità di confrontarsi e capire se sono o meno compatibili. E’ una fase necessaria per definire l’esito della relazione. Con l’aumentare dei conflitti la comprensione viene meno e viene sostituita dalla tensione. Con 3 segni dello zodiaco la situazione ha molte più probabilità di degenerare per via della personalità maliziosa e complicata.

I segni zodiacali che rendono le loro compagne tristi e infelici

Secondo gli astrologi 3 uomini dello zodiaco sarebbero i peggiori partner che si possa desiderare e hanno una personalità talmente complicata e umore talmente vulnerabile da rendere le loro donne infelici. Scopri chi sono e augurati che il tuo lui non sia nella lista.

Vergine

L’uomo Vergine è egocentrico e narcisista interessato soprattutto al suo benessere personale. Se qualcosa non va come vorrebbe non renderà facile la vita alla sua partner. Con un uomo vergine non mancheranno urla, umiliazioni e offese piene di rabbia. I nati sotto il segno della Vergine sono cinici molto critici e taglienti. Hanno la necessità di organizzare tutto e desiderano che tutto sia perfetto e rispecchi i loro gusti con estrema meticolosità. Il suo comportamento è difficile da tollerare.

Capricorno

Il Capricorno è un gran lavoratore e una persona pragmatica. Il Capricorno pensa solo al lavoro e si impegna molto per raggiungere i suoi obiettivi professionali. Purtroppo non si può dire che goda di altrettanta esperienza negli affetti. L’uomo Capricorno non sa cosa sia l’amore, non sa come coltivarlo e non sa come rendere ogni giorno più speciale una unione. Il Capricorno è ossessionato dai soldi, dal modo per guadagnarne tanti e spesso fa del lavoro la sua priorità, caccia via la partner perché a suo avviso lo distrae rimproverandolo di alcune sue mancanze e finisce col creare una distanza insormontabile tra loro.

Il Capricorno è destabilizzante anche per via di un’altra sua abitudine. Solitamente in pubblico gratifica la partner ma poi tra le mura domestiche la disprezza. Il Capricorno dovrebbe imparare a trattenere le sue parole e ricordare che il rispetto dovrebbe sempre venire prima di tutto.

Toro

Il segno del toro è un segno molto affascinante e sa di esserlo. Non manca mai di rispetto alle donne ma sa che può conquistarne quante ne vuole. E’ un segno carismatico e se gli si presenta l’occasione difficilmente sarà in grado di rinunciare all’opportunità di affermare il suo potere di seduzione, anche sotto gli occhi della partner. Quest’ultima assisterà sbalordita al suo uomo intento a sedurre altre donne con estrema naturalezza. Nessuna donna riesce a dimenticare la sofferenza di un tradimento e mentre gli uomini Toro continuano a mietere dolore preservando con questo comportamento frivolo e infantile, spezzano tanti cuori e fanno piangere molte donne.