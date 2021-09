Quanti volti vedi in questo dipinto? La risposta svela qualcosa di te

By

Il nostro test vuole sapere quanti volti vedi nel dipinto. Non pensarci troppo e dicci subito cosa hai visto: ti sveleremo qualcosa su di te!

Ormai lo sai: quando vedi un dipinto su CheDonna.it, puoi star certo che ci sono nascosti al suo interno volti ed elementi che, prima o poi, sveleranno qualcosa su di te.

Impossibile sfuggire: tanto ormai il quadro lo hai visto!

Oggi vogliamo solo chiederti quanti volti vedi nel dipinto che ti proponiamo del pittore surrealista Octavio Ocampo.

Una domanda semplice, non trovi?

Allora non devi far altro che guardare il dipinto qui sopra e darci la tua risposta: quali sono i volti che hai visto subito, di primo acchito?

Il numero di volti ci svelerà qualcosa di te: non scorrere più giù fino a quando non sei sicuro di aver trovato quello che cercavi.

Più in basso troverai la soluzione e tutti i volti evidenziati: meglio aspettare un attimo prima di scendere, quindi!

Test dei volti nel dipinto: quanti ne vedi? La risposta svelerà chi sei veramente

Il dipinto, come la maggior parte di quelli realizzati da Octavio Ocampo, presenta quello che, a prima vista, sembra un normale paesaggio.

Solo ad una seconda occhiata (e poi ad una terza od ad una quarta), è possibile “svelare” i vari elementi che compongono i suoi disegni!

Come vedi, nel dipinto ci sono numerosi volti “nascosti” dall’artista in bella vista.

A prima vista, infatti, stai semplicemente guardando un paesaggio marino, con un albero in primo piano.

Quasi subito, però, diventano evidenti i due volti principali, formati dal mare e divisi dai rami dell’arbusto.

LEGGI ANCHE –> Quanto sei coraggiosa? Scoprilo con il test di personalità di oggi

Ad un’occhiata più attenta, poi, ci si rende conto che anche nel cielo sono nascosti due visi!

Dando poi una terza occhiata ci sembra incredibile notare, ancora, altri due volti questa volta nascosti nel tronco!

Infine, se guardi ancora meglio, noti un altro volto: quello di un uccello! Le nuvole al centro del disegno formano una colomba che sembra involarsi verso il mare.

Il centro della biforcazione dei due rami rappresenta il becco!

Insomma, non si tratta certo di un processo uguale per tutti, però possiamo ben dire che “scoprire” tutti i volti non è così semplice come può sembrare ad alcuni.

Adesso, quindi, tocca a te. Quanti visi hai visto prima nel nostro test dei volti nel dipinto?

Per ogni opzione, puoi leggere il nostro responso. Non sei curioso di scoprire qualcosa di più su dite?