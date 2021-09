Test: dimmi di che colore sono i tuoi capelli e ti svelerò cosa vuoi comunicare

By

Cosa rivela il colore dei tuoi capelli riguardo alla tua personalità? Scopri cosa comunica la tua chioma con questo test.

I capelli sono molto importanti nella vita di ogni donna. La sua chioma è il mezzo attraverso il quale esprime se stessa e la sua personalità oltre ad essere per lei una grande arma di seduzione e fonte di sicurezza in se stessa. I capelli parlano e rivelano la nostra personalità: se sei bionda significa che vivi la vita con leggerezza, se sei mora sei una persona molto affidabile e se hai i capelli neri sei molto concreta, scopri tutto ciò che abbiamo scoperto riguardo alla scelta del tuo colore di capelli.

I capelli sono una nostra grande risorsa, a volte basta una seduta dal parrucchiere per farci sentire subito meglio. Sarà che i capelli oltre a dare quel tocco in più al nostro aspetto, hanno il potere di dare un tocco in più anche alla nostra vita.

Il colore dei capelli e la personalità hanno dei tratti comuni, possiamo capire molte cose del nostro interlocutore solo osservando i suoi capelli, non solo il colore ma anche il taglio è molto rivelatorio. Oggi scopriremo quali tratti del tuo carattere comunichi attraverso i tuoi capelli.

TEST: il tuo colore di capelli descrive perfettamente chi sei

Al di là del taglio preferito e dell’acconciature solita, è il colore dei nostri capelli a parlare molto di noi. Potresti capire molte cose di te stessa attraverso i tuoi capelli. Ti ricordiamo che le nostre scelte e le nostre preferenze non sono mai casuali, attingono al nostro subconscio e mostrano cose che a volte teniamo nascoste perfino a noi stesse. La scelta di un colore può celare la voglia di apparire in un certo modo, appartenere ad un certo gruppo o rivangare una propria identità. Scopriamo cosa rivela il colore dei tuoi capelli su di te.

Capelli biondi

La donna che ama i capelli biondi vuole comunicare di avere stile e di essere elegante. I capelli biondi comunicano il desiderio di non passare inosservate e di sedurre. Chi ama questo colore solitamente ha una personalità estroversa e solare.

Se il biondo è naturale, siete una persona molto dolce e spontanea ma anche molto lunatica ed estroversa. Se avete tinto i capelli di biondo significa che desiderate comunicare la vostra solarità e che ti piace essere notata, usi i tuoi capelli per dare nell’occhio.

Capelli castani

Il castano è il colore della terra, un elemento che gioca un ruolo chiave nella personalità di coloro che hanno i capelli castani. La terra evoca accoglienza e protezione. E’ un colore tipico delle persone del Mediterraneo note per la loro ospitalità e per il loro calore. Se hai scelto questo colore o madre natura lo ha scelto per te, significa che sei una persona molto semplice, ami il contatto con la natura e le relazioni che nascono spontanee. Non ami molto apparire ma preferisci avere un fascino discreto. Se hai i capelli castani con delle meches o dei riflessi di un colore a contrasto, significa che sei una persona altruista. Se hai i capelli castani con colpi di sole o un balayage significa che sei eclettica. Al di la del taglio di capelli scelto, le donne castane evocano sicurezza, un forte spirito di adattamento e molta creatività.

I capelli rossi

I capelli rossi evocano vitalità e energia. Chi nasce con questo colore ha la fortuna di avere una chioma molto rara e tra i colori più richiesti nei centri di colorazione dei capelli. Il rosso esprime una personalità spumeggiante e nasconde in realtà una persona che dietro quel colore così energico in realtà desidera solo tranquillità. Le persone rosse sono timide ma sanno come essere estremamente seducenti. Se hai deciso di tingere i capelli di rosso significa che hai bisogno di nuovi stimoli.

Capelli neri

Il nero è il colore del mistero e dell’intrigo. E’ un colore molto elegante e molto intrigante, probabilmente perché è il colore che fa risaltare maggiormente gli occhi. La chioma nera rende ogni donna sexy e seducente nonché molto sicura di se stessa.

Le donne che preferiscono avere i capelli neri non hanno paura di mettersi in gioco e di dire quello che pensano, sono donne forti e caparbie, che animano le proteste e lottano per ottenere meritati diritti. Le donne con i capelli neri danno l’impressione di essere meno svampite e più affidabili soprattutto nel campo professionale, tanto che chi si occupa di selezione di personale considera queste persone più professionali e concrete e spesso più idonee a ricoprire la qualsivoglia mansione.