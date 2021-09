I segni che non rivelano mai il tradimento: c’è anche il tuo partner?

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali che non rivelano mai il tradimento: non è che c’è anche il tuo partner tra loro?

Lo sappiamo bene: il tradimento è un argomento veramente scottante, difficile da affrontare e di cui molti preferiscono fingere non ci sia molto da dire.

Purtroppo, o per fortuna, parlare di tradimento è fondamentale soprattutto anche nelle relazioni di lunga data!

Con questo, ovviamente, non vogliamo dire che tu debba guardare con sospetto il tuo partner, stravaccato vicino a te sul divano ed intento a leggere un altro articolo (o forse a swipare a destra su Tinder?!).

Se il tradimento è una possibilità, meglio sapere quali sono i segni dello zodiaco che negherebbero anche l’evidenza. Fortunatamente, l’oroscopo ci può dare una mano a riconoscerli!

I segni zodiacali che non rivelano mai il tradimento: c’è il tuo partner nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Noi, ovviamente, ci auguriamo che il tuo partner non sia in questa classifica e che anche tu non compaia nelle prime cinque posizioni di oggi.

Di chi stiamo parlando? Ah ma “semplicemente” dei segni zodiacali famosi per non rivelare mai un tradimento, poco importa di che tipo di tradimento si tratti!

Abbiamo già detto che il tradimento è un argomento decisamente difficile da affrontare. C’è quello fisico e quello mentale, quello tra amici e quello tra fidanzati, quello che serve per passare un brutto periodo o quello che fa capire che la propria vita è cambiata.

Di tutte queste situazioni, variegate e decisamente difficili, c’è un solo denominatore comune che può creare veramente del disagio.

LEGGI ANCHE –> Scopri immediatamente se il tuo partner è uno dei segni più romantici dello zodiaco con la nostra classifica

Quello delle persone che non rivelano o ammettono mai il proprio tradimento nei confronti degli altri, e cercano di prendere in giro le persone che hanno intorno!

Oggi, abbiamo chiesto alle stelle ed ai pianeti di darci una dritta e di stilare la classifica dei primi cinque segni zodiacali famosi per non rivelare mai il tradimento.

Non è che tu od il tuo partner siete in classifica, vero?

Leone: quinto posto

La presenza del Leone, in questa classifica, potrebbe veramente sorprendere. Sono o non sono uno dei segni più onesti, fedeli e leali dello zodiaco?

Gli ultimi due aggettivi, di certo, li descrivono in pieno ma su onesti avremmo qualcosa da ridire.

Proprio perché il Leone non è un segno che tradisce spesso, stupisce il fatto che si trovi in questa classifica. Eppure, il Leone è una di quelle persone che non rivela mai un tradimento, se capita!

La sua voglia di essere trasparente svanisce quando si trova in torto: preferisce vivere nella menzogna ma continuare ad essere “fedele” che ammettere di aver avuto un mancamento.

Noi non possiamo di certo giudicare: ogni situazione è a sé stante! Quello che possiamo dirvi, però, è di tenere gli occhi ben aperti quando parlate con un Leone!

Bilancia: quarto posto

Come? La Bilancia che tradisce qualcuno? Per quanto vi possa sembrare veramente strano, anche a questo segno capita di fare scelte egoistiche, che magari si tiene strettamente per sé. I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, sono tra i segni capaci di tradire freddamente gli altri solo che gli altri… non lo verranno mai a sapere!

Gelosi dei propri sentimenti e delle proprie azioni, capaci di sviare anche il discorso più onesto e limpido che ci sia, i nati sotto il segno della Bilancia non si fanno problemi a nascondere il tradimento.

Nessuno deve mettere bocca nelle loro motivazioni o in quello che fanno quando sono da soli: la Bilancia è un segno estremamente geloso della propria intimità!

LEGGI ANCHE –> Scopri se la tua migliore amica è uno dei segni che tornano sempre con l’ex (probabilmente sì)

Capricorno: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Capricorno sono persone che non rivelano mai i propri tradimenti. A chi dovrebbe interessare (secondo il Capricorno) se non a loro stessi?

Spesso, infatti, i nati sotto il segno del Capricorno si comportano come se fossero soli al mondo.

Non gli importa che le altre persone della loro vita possano o vogliano prendere decisioni informate, capire che la sensibilità di ognuno è differente oppure mettersi in una posizione difficile.

No, i nati sotto il segno del Capricorno saranno sempre silenziosi quando si tratta di tradimento: confesseranno solo dopo un interrogatorio serrato e prove inconfutabili!

Toro: secondo posto

Se i nati sotto il segno del Toro si trovano così in alto nella classifica dei segni che non rivelano mai il tradimento, un motivo ovviamente c’è.

Il Toro è uno di quei segni che tradisce generalmente con rarità e che sente spesso il peso delle relazioni con gli altri.

Se, da un lato, sono persone leali che si sforzano di pensare a sé stessi ed agli altri, dall’altro i nati sotto il segno del Toro finiscono spesso per “inciampare” e decidere di non rivelare il proprio errore.

Non si tratta tanto di persone che tradiscono la fiducia altrui per sport, quanto di persone che si limitano fino ad arrivare a scoppiare.

Talmente cerebrali da avere già una scusa per tutti i propri comportamenti, i nati sotto il segno del Toro si sforzano tantissimo quando commettono un tradimento e finiscono per non rivelarlo mai.

Da loro non saprete mai che cosa è successo davvero: lo cancellano dalla testa, lo seppelliscono sotto strati e strati di scuse e, soprattutto, si comportano come se non fosse mai successo!

LEGGI ANCHE –> Il tuo fidanzato è uno dei segni in questa classifica? Allora sei fortunatissima: ecco perché

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni che non rivelano mai il tradimento

Non si tratta tanto di essere portati o meno al tradimento, visto che i Gemelli fanno parte di quella categoria di persone che non considera tradimento quello che gli altri vedono come una vera pugnalata alle spalle.

Prima di avere una relazione con i Gemelli, infatti, è meglio affrontare con loro una serie di argomenti, oppure avere ben chiaro quali siano le loro priorità.

I Gemelli, infatti, sono dei veri spiriti liberi e non possono essere tanto “incatenati” dalle convenzioni sociali di una relazione che preveda… il rispetto altrui!

Non si tratta di cattiveria quanto di un atteggiamento veramente estremo quando si tratta di difendere i propri interessi.

I Gemelli non diranno mai se vi hanno tradito, poco importa quale sia il tradimento: se hanno avuto un’altra relazione od un rapporto fisico, se hanno sparlato di voi o se hanno rivelato un vostro segreto!

Fate attenzione quando vi rapportate con i Gemelli: sono persone che negherebbero anche l’evidenza, trascinando situazioni penose e rapporti complicati anche per anni.

Prima che dicano la verità ce ne vuole e non sempre succede: sono loro i segni che meno rivelerebbero un tradimento di tutto lo zodiaco!