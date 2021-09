Quanto sei coraggiosa? Scoprilo con il test di personalità di oggi

Vogliamo scoprire quanto sei valorosa? (O quanto credevi di esserlo?). Allora devi provare il nostro test del coraggio: scegli una spada e scoprilo subito!

A tutti capita, almeno una volta nella vita, di dover fare i conti con il proprio coraggio.

Certo, non viviamo più in tempi nei quali si sguainavano le spade per andare a combattere contro draghi dal fiato bollente ma il coraggio non è di certo una qualità venuta meno, al giorno d’oggi!

Il coraggio può essere quello di dover prendere una decisione scomoda, cambiare la propria vita oppure fare affidamento solo sulle proprie forze.

Poi c’è anche il coraggio di saltare da uno scoglio per fare un tuffo, oppure quello di dare un bacio alla persona che ci piace: insomma, lo sappiamo, esistono diversi tipi di coraggio!

Con il nostro test di oggi vogliamo scoprire se e quanto sei coraggiosa tu: che ne dici, vale la pena fare un tentativo?

Test del coraggio: scopriamo quanto sei valoroso con il nostro test della personalità

Va bene, va bene, lo sappiamo: spade e coraggio sono un binomio veramente didascalico, non trovi?

Il punto del nostro test di oggi, però, non è quello di farti scegliere un elemento troppo facile da individuare come quello dei coraggiosi e proprio per questo ti abbiamo proposto solo spade!

Delle quattro che vedi rappresentate qui sopra, puoi ovviamente scegliere quella che preferisci.

Sceglierai la daga, la sciabola, il pugnale o le due spade?

Ovviamente, la scelta è solo tua ma non stare troppo a pensare ad eventuali significati nascosti.

Solo noi sappiamo che cosa si nasconde davvero dietro queste quattro spade!

Immagina di star per iniziare un gioco di ruolo oppure di poter scegliere una di queste quattro spade come la prima che accompagnerà il tuo cammino.

Quale sarà la spada che prenderai per addentrarti nel mondo fantastico di fronte a te?

Scopriamo insieme quanto e se sei coraggioso: ecco i responsi!

daga : hai scelto la prima spada, una daga. Beh, non sei il più coraggioso o la più coraggiosa fra tutti ma possiamo dirlo.

Non hai paura ( quasi ) di niente !

La scelta della daga, infatti, è veramente particolare: si tratta di un’arma a doppio taglio , molto famosa ed utilizzata (almeno nel Medio Evo . Oggi non più così tanto).

Quest’arma serviva parimenti sia per attaccare che per difendersi : vuol dire che non sei tanto sciocco da metterti in una situazione difficile ma che non hai paura di attaccare quando devi! Il tuo è un coraggio ragionato , che ha le sue radici in un pensiero piuttosto che in un sentimento. Sei certamente una persona coraggiosa ma quando ha bisogno di esserlo e non sei mai un’incosciente !

La scelta della sciabola, infatti, denota un coraggio veramente molto poco… sviluppato!

Scusa se te lo diciamo ma è così: tu fingi di essere coraggioso e per il resto speri che gli altri si spaventino e non testino le tue vere capacità.

Non che tu non ne abbia (di capacità) ma quello che ti manca veramente è il coraggio per metterle in pratica!

La sciabola, infatti, ha una lama ricurva che serve a colpire e “stracciare” da lontano, tenendo la mano coperta dall’impugnatura che si “nasconde“, curvando verso l’interno.

Se hai scelto questa spada, oggi, hai svelato che quello che ti manca davvero è il coraggio di andare avanti a viso aperto. Avanti ci vai comunque solo cercando di pararti ad ogni passo!

