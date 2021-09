I segni più bravi a mettere l’eyeliner: hai veramente la mano ferma?

La classifica dell’oroscopo di oggi vuole scoprire tutti i segni zodiacali più bravi a mettere l’eyeliner. Sei per caso l’unico, nella tua cerchia di conoscenze, che non ha una crisi isterica ogni mattina di fronte allo specchio?

Sappiamo tutti, o quasi, come funziona. Ogni mattina, anche se non abbiamo abbastanza tempo a disposizione, adocchiamo l’eyeliner liquido che ci guarda dallo sportelletto dei trucchi in bagno e pensiamo: “Ma sì, ce la posso fare“.

Venti minuti ed una crisi isterica più tardi, ti stai struccando furiosamente gli occhi mentre sei in ritardo sulla tabella di marcia. Ormai è diventata una questione personale: potresti anche farti licenziare per essere arrivata in ritardo ma ti farai licenziare con una riga perfetta di eyeliner sugli occhi!

Pensa, invece, che esistono persone con una mano talmente ferma che mettono l’eyeliner con un solo, fluido, gesto: non vorresti sapere chi sono?

I segni zodiacali più bravi a mettere l’eyeliner: ci sei anche tu fra loro?

Mettere l’eyeliner potrebbe sembrare, agli occhi “vergini” di chi non se ne deve occupare tutti i giorni, un gioco da ragazzi.

Basta prendere il pennellino o il corpo a forma di pennarello e tracciare una linea sulla palpebra dell’occhio, no?

La risposta è, ovviamente, assolutamente no!

Ci sono numerosissime donne (ed anche uomini, perché no) che ogni mattina combattono una valorosa battaglia contro l’eyeliner.

Le mani tremano, la riga sobbalza, la palpebra si macchia: fior fiore di cotton fioc vengono buttati (con grande scorno degli ambientalisti e dell’ambiente) dopo essere stati usati per correggere gli errori.

LEGGI ANCHE –> I segni che amano mangiare: scopriamo se sei una buona forchetta

Insomma, lo sai bene cosa succede: tu ed il tuo eyeliner state litigando e non sai ancora chi la spunterà!

Oggi abbiamo deciso, quindi, di chiedere all’oroscopo di stilare una classifica decisamente particolare: quella dei segni zodiacali che sono i più bravi a mettere l’eyeliner!

Credi di esserci anche tu fra le prime posizioni? Scopriamolo subito!

Cancro: quinto posto

Potete star certi di una cosa: quando il Cancro si trucca, la sua riga dell’eyeliner sarà tra le più precise della storia!

Poco importa cosa succeda nella sua vita: magari si sta truccando in macchina oppure nel bagno di un locale pubblico perché è entrata la sua cotta.

Quello di cui potete star certi è che il Cancro sarà sempre in grado di fare una riga dell’eyeliner da manuale. Si tratta di un talento innato, di una capacità unica di essere precisi per un segno che spesso e volentieri è molto pasticcione.

Sei un Cancro che non si trucca? Beh, allora sai che dovresti iniziare immediatamente!

Toro: quarto posto

Lunghe ore passate di fronte allo specchio, con righello e goniometro vicino, hanno reso il Toro uno dei segni zodiacali più bravi a mettere l’eyeliner.

Non si tratta certo di un talento innato, per i Toro, ma principalmente di qualcosa che hanno deciso di imparare e che hanno deciso di imparare al meglio.

Il Toro è uno di quei segni che, di fronte al make-up, mette in discussione tutto sé stesso. Se si trucca, lo fa per truccarsi al top e lo vedrete sempre perfetto. Il Toro, infatti, non si fa problemi a svegliarsi anche due ore prima per poter avere il look perfetto: l’eyeliner occupa una buona parte della sua routine mattutina!

LEGGI ANCHE –> I segni che non credono nell’oroscopo: sì, stiamo parlando proprio di te! Scommettiamo che sei in classifica?

Ariete: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete sono capaci di creare un look con l’eyeliner che ci lascia veramente a bocca aperta.

Per questo motivo, quindi, stelle e pianeti hanno deciso di posizionarli sul primo gradino del podio. Un risultato niente male, no?

Cari Ariete, sapete bene che quando vi impuntate nel tentativo di portare a termine una missione non potete veramente mai fermarvi.

Siete persone che puntano al risultato e che fanno di tutto per arrivare sempre perfetti al termine della corsa. Il vostro eyeliner è semplicemente senza difetti: ma come fate?

Scorpione: secondo posto

Se c’è qualcuno capace di mettere l’eyeliner in cinque secondi, quel qualcuno è lo Scorpione. Si allenano da anni, ormai, per rendere questa operazione non solo veloce ma anche semplicemente perfetta!

Lo Scorpione, infatti, è al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più bravi a mettere l’eyeliner.

Ma non ci è finito semplicemente per caso! Da quando hanno iniziato a truccarsi, tutte le nate sotto il segno dello Scorpione hanno iniziato anche una dura lotta con l’eyeliner.

Per imparare a metterlo dritto e preciso, quindi, chi è nato sotto il segno dello Scorpione ha preso le giuste precauzioni.

Lo Scorpione, infatti, compra sempre e solo un prodotto quello a cui si è affezionato e che sa usare alla perfezione da anni. Guai a mandarglielo fuori produzione: la sua ira sarà impossibile da domare!

Dopo aver deciso qual è il prodotto migliore, lo Scorpione è capace anche di passare ore de suo tempo (quando non ha altre questioni più urgenti) a provare e riprovare la tecnica per mettere l’eyeliner.

Guardano tutorial su YouTube, seguono truccatori professionisti e si preoccupano di aggiornare la propria tecnica ogni tanto. Insomma, sono dei veri esperti di eyeliner e le loro mani sono più ferme che mai!

LEGGI ANCHE –> Ti casca tutto dalle mani? Forse sei uno dei segni zodiacali più imbranati

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più bravi a mettere l’eyeliner

Potevamo, ovviamente, aspettarcelo ma dobbiamo riconoscerglielo pubblicamente: i nati sotto il segno della Vergine sono dei veri “draghi” quando si parla di make-up!

La Vergine, infatti, è un segno che ha fatto della perfezione e della bravura la sua bandiera: spesso, i nati sotto questo segno, cercano di combattere con il loro aspetto perfetto la loro tendenza ad essere… piuttosto goffi!

Non capita spesso che la Vergine mostri al mondo la sua goffaggine, proprio perché si impegna in ogni ambito per essere semplicemente perfetta.

Il make-up, ovviamente, fa parte della sua armatura! A forza di sbagliare e di tentativi a vuoto, i nati sotto il segno della Vergine hanno imparato a realizzare un look veramente senza difetti.

Sia che usino qualche trucchetto del mestiere (lo scotch oppure le forme in cartone da applicare sull’occhio e “colorare”), la forma dell’eyeliner della Vergine sarà sempre dritta e precisa, senza errori e veramente invidiabile.

Non importa quanto tempo ci mettono: non li vedrete mai se non sono truccati alla perfezione!