È vero che i “nasoni” sono più dotati degli altri? Arriva lo studio scientifico

Va bene, smettiamola di ridere: se il tuo partner ha un naso grande, le sue dimensioni lo sono altrettanto? È arrivato lo studio scientifico.

Lo sappiamo che questo è un argomento capace di scatenare risatine anche nei più compunti professori di Oxford e Cambridge, eppure fior fior di scienziati hanno deciso di cimentarsi in questo studio.

Di che cosa parliamo? Ah ma di dimensioni, ovviamente, solo che si tratta di dimensioni… beh, nasali!

Tra tamponi, primi raffreddori e pandemia in corso, i nasi sono tornati ad essere particolarmente al centro dell’attenzione negli ultimi tempi.

A questo proposito, quindi, non è potuto che tornare in auge anche un grande quesito: ma è proprio vero che tra naso e pene esiste una correlazione?

Non devi chiedertelo ancora per molto: la risposta della scienza è inequivocabile.

Naso grande dimensioni grandi: lo dice la scienza

Il quesito è uno di quelli vecchi come il mondo ma, di certo, ha scatenato risatine e battutine dai tempi di Socrate.

A cosa ci riferiamo? Ma semplicemente dell’annosa questione delle dimensioni maschili: sono importanti, non sono importanti, come ci piacciono?

Oltre a parlare di dimensioni, però, si parla spesso e volentieri anche di correlazioni tra altre parti del corpo ed il pene maschile.

C’è chi dice di guardare l’altezza, chi di guardare i piedi e chi di guardare le mani. In tantissimi, però, parlano anche del naso maschile: e la voce che circola a riguardo è che… beh, chi ha grande il naso ha grande anche qualcos’altro!

Quante di queste voci sono una diceria? Uno studio scientifico, riportato da GQItalia e condotto dal dipartimento di Medicina dell’Università di Kyoto ha deciso di svelare la verità.

Lo studio risale al 2015 ed ha preso in considerazione dei soggetti piuttosto particolari: dei cadaveri!

Lo sappiamo, lo sappiamo: la materia dello studio è diventata decisamente macabra ma, almeno, possiamo essere certi che sia stato condotto con rigore e precisione.

I coraggiosi scienziati, infatti, hanno deciso di prendere le “misure” ai deceduti giapponesi che si sono messi a disposizione della scienza dopo la dipartita.

I numeri, sorprendentemente, hanno dato ragione alla diceria: chi ha un naso “grande” ha anche, in proporzione, un pene più lungo!

I ricercatori hanno sottolineato che la correlazione tra naso grande e pene lungo ha valore solo quando il pene è in erezione.

(E no, non ti daremo ulteriori dettagli riguardo la maniera in cui lo hanno scoperto).

A quanto pare, però, quello che sembrava essere un naso decisamente fuori luogo, poco armonioso e particolarmente ingombrante, adesso è il segnale che la persona che lo porta è anche… molto dotata!

La misurazione dà un riscontro scientifico (per l’appunto) tra dimensione del naso e dimensione del pene eretto.

Non stupitevi, quindi, se prima dell’erezione vi sembra di essere incappate nell’unica e classica eccezione che conferma la regola!

Le persone con il nasone sono quelle che hanno anche maggiore differenza tra il pene a riposo e quello eretto: insomma, una sorpresa continua!

Secondo i ricercatori, questa scoperta scientifica (oltre ad essere determinante sulle app di dating o nella vita reale) dimostra una tesi importante.

Il pene e le sue dimensioni non sono “soggetti” a crescita in base ad agenti esterni, ad “allenamenti” o ad un tipo particolare di alimentazione!

A quanto sembrerebbe, quindi, le coordinate degli organi genitali maschili sono strettamente collegate a quelle del naso ma stabilite molto prima della nascita, ad un livello quasi genetico!

Ovviamente, quindi, questa scoperta ha degli importanti risvolti sociologici e medici, di cui siamo tutti contenti.

Di certo, però, c’è anche un risultato impossibile da ignorare ed utile a tutti coloro che si apprestano a cercare un uomo con determinate caratteristiche.

Ora sapete che non vi deve importare la misura delle mani, la grandezza del pollice, il numero di piedi o la cilindrata della macchina.

Vi basterà guardare il naso per sapere… tutto quello che vi interessava davvero!