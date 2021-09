Ecco come convincerlo a sposarti in base al suo segno zodiacale

Senti che lui è l’uomo giusto? Desideri passare al suo fianco i resto della vita? Ecco come convincerlo a farti sposare in base al suo segno zodiacale.

Se è davvero questo quello che desideri, se il tuo cuore e la tua anima ti suggeriscono che siete la coppia perfetta per il matrimonio allora prova a convincere anche lui. Magari il tuo partner non ti ha ancora chiesto di fare il grande passo perché ha qualche dubbio, noi sappiamo come aiutarti a farglieli dissipare.

Ogni partner ha caratteristiche uniche e la sua personalità dipende dal suo segno zodiacale. Affidiamoci agli astri per trovare il modo di arrivare a toccare direttamente i desideri del partner e fargli capire che la donna dei suoi sogni è proprio li davanti ai suoi occhi. Scopri di quali rassicurazioni ha bisogno per capire che tu sei la sua partner perfetta.

Scopri come farti sposare in base al suo segno zodiacale

Conoscere il suo segno zodiacale è tutto ciò che ti serve per convincerlo a sposarti. Ecco cosa devi fare per renderlo tuo per sempre:

Ariete

Per l’Ariete è la passione nella coppia occupa un posto di rilievo. Se il tuo partner non ti ha ancora chiesto di sposarti probabilmente teme solo che il matrimonio e l’arrivo dei figli possano ledere alla vostra sessualità. Se vuoi che si decida a sposarti devi fare due cose: rassicurarlo con disinvoltura riguardo alla vostra speciale intimità e indossare gonne corte alle quali non può resistere.

Toro

Il Toro prima di compiere questo passo deve essere sicuro al 100% che sta facendo la cosa giusta, al di là dei sentimenti. Il matrimonio per lui è un affare perfetto. Se desideri convincerlo a sposarti devi dimostrargli che insieme potete affrontare tutto, che siete invincibili, e il modo migliore per dimostrarglielo è quello di prendere decisioni pratiche di successo in ogni ambito.

Gemelli

Il gemelli è un segno che proprio non riesce a comprendere perché le persone si ostinano a sposarsi. Per il gemelli stare insieme dovrebbe essere una scelta che si fa ogni giorno in modo da evitare che il rapporto entri in modalità noia e monotonia. Se desideri dargli un buon motivo per sposarti devi convincerlo che non ha nulla da temere. Anche dopo anni di vita insieme continua a sorprenderlo. Passerà volentieri la sua vita con te se si renderà conto che con te è impossibile annoiarsi.

Cancro

Se vuoi sposare un Cancro l’unica cosa che puoi fare è prendere le somiglianze della madre. La mamma è un modello non convenzionale di donna per il Cancro. Se gli ricorderai la mamma stai sicura che non avrai mai rivali. Il Cancro è molto legato all’idea di famiglia, ama quella di origine ma desidera anche fortemente una famiglia sua e per averla è disposta a tutto, anche a sposarsi.

Leone

Il Leone è un segno esibizionista e pieno di se, l’unico modo per convincerlo a sposarti è quello di sottolineare sempre che lui è unico e meraviglioso. Questa è la sensazione che ama, adora che i suoi sforzi vengano apprezzati, adora le lusinghe per il successo professionale ottenuto e adora l’idea di avere al suo fianco una donna che difende il suo onore e con la quale condivide valori comuni. Il peccato più grande che puoi commettere è criticarlo: non ti perdonerà mai. Sii sempre ben vestito, anche quando gli fai le uova strapazzate in cucina la mattina. Leo deve sapere che ha la donna più bella e premurosa. Quindi non esiterà con le dichiarazioni.

Vergine

La Vergine è un segno particolare. Nella sua testa si è già fatto la sua idea di famiglia. Se vuoi che ti sposi devi dimostrargli di adattarti a questa immagine. A lui non servono cose superflue ma perfette. Casa, moglie figli dovrebbero essere tutti perfetti secondo le sue aspettative, questo è l’unico modo per fargli abbassare tutte le barriere e farlo innamorare perdutamente di te e farlo finire all’altare.

Bilancia

Il segno della Bilancia è molto indeciso e anche molto sensibile al fascino femminile per cui per lui fare una scelta definitiva è problematico. Se desideri convincerlo che sei tu quella giusta devi fare solo una cosa: tira fuori determinazione e non perdonare. Questo segno non prederà mai l’iniziativa, se vuoi davvero sposarlo compra un abito da sposa, portalo in una gioielleria e fagli provare la fede nuziale, prenota un appuntamento per farli provare degli abiti da sposo e semplicemente accetterà di sposarti convinto che la decisione di farlo l’abbia presa lui.

Scorpione

Il segno dello Scorpione è diffidente e se capisce che vuoi convolare a nozze la prima cosa che farà sarà entrare in modalità sospetto e credere che stai per intrappolarlo. Se vuoi sposarlo non ti servono strategie, ti serve solo di capire di cosa ha più paura al mondo, non è facile, il tuo compito è salvarlo da se stesso, se ci riuscirai si connetterà a te per sempre.

Sagittario

Se vuoi sposare un Sagittarlo convincilo che desideri un matrimonio sui generis, un’avventura ai confini del mondo dove annoiarsi non è possibile. Rassicuralo che il matrimonio sarà un piatto diverso da guastare ogni giorno, che non deve temere di annoiarsi.

Capricorno

Se vuoi convincere un Capricorno a sposarti armati di pazienza. Questo segno ha bisogno di tempo, si deve abituare all’idea, a te, e avrà ancora bisogno di tempo. Non avere fretta, capirai che la cosa è quasi fatta quando ti presenterà ai suoi amici e alla sua famiglia. Non aggredirlo e mostragli che sei una persona rispettosa e con tatto, questa è la sua candidata ideale di moglie.

Acquario

L’unico modo di sposare un Acquario è convincerlo che lui non può assolutamente vivere senza di te. L’acquario è molto attaccato alla sua indipendenza e questa viene prima della famiglia. Solo se si renderà conto che può avere una famiglia senza dover rinunciare alla sua indipendenza accetterà di sposarsi. L’Aquario ha bisogno di spere di avere accanto una moglie amorevole, di preservare le sue amicizie, di poter continuare ad avere i suoi orari strani e hobby stravaganti.

Pesci

Se vuoi convolare a nozze con un Pesci devi dimostrargli che tu sei scritta nel suo destino e che il vostro incontro non è stato casuale. Il Pesci è un sognatore, deve pensare di aver sognato di incontrarti e poi è accaduto e che la vostra relazione sia karmica. Il Pesci vuole sentirsi il tuo prode cavaliere. Se vuoi che ti sposi devi metterti sempre nei guai e lasciare che lui ti salvi. Un Pesci non potrà mai sposare una donna autonoma che sappia cavarsela da sola in tutto dall’aggiustare il lavandino al cambiare l’olio alla macchina, questo lo farà dubitare del fatto che tu sia destinata a lui.