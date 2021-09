Test di Osservazione | Scopri se in amore sei cacciatore o preda

Con questo test di osservazione analizzeremo il tuo approccio alle relazioni d’amore e scopriremo se i tuoi partner ti percepiscono come un cacciatore o come una preda

Anche se non se ne rendono conto, in amore tendiamo a ricoprire sempre lo stesso ruolo, a prescindere dal genere, dalla durata delle relazioni e dal momento della nostra vita in cui quelle relazioni si sviluppano.

Spesso questo atteggiamento è così spontaneo e naturale che non ne siamo nemmeno consapevoli. Si tratta infatti di un atteggiamento completamente inconscio che deriva dalle nostre esperienze passate ma anche dai nostri desideri inconsapevoli.

Anche se si dice in genere che l’uomo è cacciatore e la donna è preda, non bisogna farsi ingannare dai pregiudizi e dalle false apparenze. Tutti noi abbiamo tendenze aggressive e tendenze più remissive, e questi lati del nostro carattere si manifestano in tutto quello che facciamo ma, in assoluto, si manifestano molto più spesso nelle relazioni d’amore.

Il motivo per cui abbiamo scelto il dipinto di un bosco per rappresentare questi diversi atteggiamenti è che un bosco rappresenta perfettamente lo stato in cui ci troviamo quando cominciamo una nuova relazione sentimentale: siamo attratti dall’ignoto, siamo anche un po’ spaventati perché non sappiamo cosa ci aspetta e siamo sempre un po’ “in allarme” perché temiamo di ferire o di essere feriti.

Test di Osservazione del Bosco

Per eseguire questo test è necessario osservare per qualche istante l’immagine che proponiamo, quindi prestare attenzione all’elemento che più di tutti ha attratto la nostra attenzione oppure che abbiamo visto per primo.

1 – La Luna

La Luna è uno degli elementi più definiti e visibili dell’immagine. Con il suo volto sempre mutevole e la sua luce pallida, la Luna è simbolo di incertezza e di incostanza, ma anche di mistero.

Se la Luna è l’elemento che più di ogni altro ha attirato la tua attenzione in questo dipinto significa che il tuo atteggiamento in amore è molto mutevole e cambia in maniera abbastanza significativa a seconda del partner che ti trovi di fronte e del momento della tua vita in cui cominci la relazione. A volte sei cacciatore, a volte sei preda, probabilmente perché il tuo desiderio principale è goderti tutti gli aspetti dell’amore, senza porti limiti!

2 – La torre illuminata

La torre illuminata al centro della scena è un altro degli elementi più visibili del dipinto. Con la sua luce è un oggetto ben visibile nell’oscurità e, per una persona che sta camminando nell’oscurità di un bosco, può essere considerata senza alcun dubbio un ottimo punto di riferimento.

Se hai notato per prima la torre illuminata significa che il tuo obiettivo è ottenere l’amore ideale. Probabilmente hai un’idea molto precisa di come dev’essere la relazione d’amore che ti renderà felice e, per questo motivo, sei anche disposta ad attendere a lungo prima di dire il fatidico “sì”.

Questo significa che non sei né cacciatore né preda: sei piuttosto uno scienziato dell’amore, che analizza tutti i pro e i contro dei potenziali partner in cui si imbatte e tutte le possibili relazioni che potrebbe cominciare. Sei sicura che non sia una strada troppo complessa?

