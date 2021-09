Test della giacca invernale: scegline una e scopri chi sei veramente

Qual è la tua giacca preferita? Vuoi scommettere che scopriremo chi sei veramente grazie al nostro test della giacca invernale?

Non c’è bisogno neanche di sottolinearlo: le temperature si stanno abbassando di nuovo!

Gioiranno tutti gli amanti del freddo e dei camini accesi mentre i cieli si ingrigiscono, le spiagge si svuotano e finalmente le code in autostrada diminuiscono.

No, non stiamo parlando della fine del mondo, ovviamente, ma semplicemente della fine dell’estate!

Con l’arrivo delle temperature più basse, tutte le fashionistas iniziano improvvisamente a ricordare giacche e cappotti abbandonati negli armadi.

Il desiderio di mettere insieme un look invernale, con sciarpa, guanti e cappello inizia a farsi sentire? Proprio per questo abbiamo pensato di proporti questo test di oggi, decisamente particolare!

Test della giacca invernale: scegline una e scopri la tua vera personalità

Lo abbiamo detto tante volte ma non per questo, di certo, fa male ribadirlo una volta in più.

(Dopotutto, esattamente come dicevano i professori del liceo per minacciare gli studenti più indisciplinati a scuola, repetita iuvant).

I vestiti rappresentano un modo veramente chiaro e diretto di comunicare agli altri la nostra personalità!

Ecco perché oggi abbiamo deciso di proporti il nostro test della giacca invernale. Certo, non basta che sia metà Settembre per iniziare a pensare a Natale o alle calze sotto i jeans, però le temperature più fresche ed i cieli grigi di questi ultimi giorni ci hanno fatto pensare.

Cosa faranno le nostre giacche ed i nostri cappotti nell’armadio?

Prima di ritirarli fuori, allora, ti chiediamo di pensare a qual è il tuo preferito tra i quattro tipi di cappotto che vedi elencati qui sopra.

Ti piacciono i chiodi da rockettara, i trench alla Audrey Hepburn, le eco-pellicce che potrebbe indossare una moderna Lady Gaga oppure i piumini, caldi e confortevoli?

Dicci il cappotto che preferisci, quello che indossi più spesso nonostante le temperature e ti diremo chi sei veramente.

Pronta a scoprire la vera te stessa?

chiodo : poco importa quanto faccia freddo, se c’è la neve od il vento. Tu non rinunceresti mai ad uscire con il tuo chiodo di pelle !

Da quando hai scoperto questo capo, infatti, non lo hai più lasciato e ci vogliono anni prima che tu ne compri uno nuovo. Sei una vera amante di questo look !

Anche se generalmente sono solo neri, i chiodi di pelle hanno conosciuto un vero e proprio momento di fortuna e, negli ultimi anni, sono stati prodotti in tantissimi colori diversi .

Per te è il cappotto perfetto perché sei una persona alla moda ma anche che non vuole rinunciare a mostrare il suo spirito indomito .

Sei quella che indossa ancora le Converse sotto i vestiti eleganti e che non ha paura di fare il bagno a mezzanotte. Sei il motore del tuo gruppo di amici , li trascini con te e sai sempre divertirti : non male, no?

Anzi, non ti serve neanche che sia Parigi ma un qualsiasi paesino o cittadina della Francia, dove tu possa camminare con una baguette sotto braccio e parlare con un accento sensuale.

La tua scelta denota uno stile molto classico ed un amore per tutto quello che è bello ed elegante.

Sei la persona che spicca di più nel tuo circolo di amici e non ti fai assolutamente influenzare dalle mode! Hai scelto, tra tutte le opzioni proposte, quella più fashion: non ci stupiremmo se tu fossi una influencer di moda in erba!

Per scoprire i responsi degli ultimi due cappotti, clicca sul pulsante qui sotto!