Test della libertà emotiva: scopri se qualche segreto ti blocca

Oggi vogliamo scoprire quanto e se ci sono dei segreti che influenzano la tua vita. Pronta a provare il nostro test della libertà emotiva?

Quante volte ti è successo di non concederti qualcosa che volevi molto a causa di qualche segreto o di qualche cosa di cui sei a conoscenza e che ti impedisce di vivere la tua vita?

Non vogliamo di certo farti un interrogatorio poliziesco, con tanto di lampada puntata sul volto e poliziotto buono e poliziotto cattivo a farti le domande!

Quello che vogliamo, grazie al nostro test di personalità di oggi, è aiutarti a capire se e quanto i segreti che ti porti dietro ti bloccano.

Non credi di averne? Scopriamolo subito: che cosa vedi, come primo elemento, in questo quadro?

Test della libertà emotiva: scopri quanto ti bloccano i tuoi segreti più nascosti

Non capita a tutti e di certo non capita tutti i giorni di venire a conoscenza di qualche segreto che possa in qualche maniera compromettere o limitare la propria vita.

Insomma: non tutti i giorni sono come una puntata di CSI, quando qualcuno facendo jogging al mattino incappa in un cadavere abbandonato vicino al greto di un fiume, ecco!

Quello che ti possiamo dire, però, è che spesso e volentieri ci sono dei segreti che ci portiamo dietro e che ci “bloccano“.

La nostra libertà emotiva, il nostro modo di rapportarsi agli altri ed il nostro mondo interiore finiscono per “bloccarsi” e congelarsi a causa di avvenimenti di cui non vogliamo parlare.

Credi di essere completamente libera emotivamente parlando?

Allora il nostro test della libertà emotiva non dovrebbe assolutamente metterti in difficoltà, non trovi?

Devi solo guardare l’immagine qui sopra (un quadro del pittore surrealista Octavio Ocampo) e dirci che cosa hai notato per primo nel disegno.

Sarà il viso di donna od i cavalli ad aver attirato di più la tua attenzione? Oppure sono gli uccelli sulla fronte, sugli occhi, sul naso e sulle sopracciglia? Oppure ancora quello rosso, che forma la bocca?

Scopriamo subito i responsi!

la bocca : la bocca della donna è rappresentata, in realtà, da un cardellino rosso , in procinto quasi di spiccare il volo.

Gran parte delle caratteristiche del volto , infatti, sono realizzate mediante degli uccelli ma questo si distingue in particolare per il colore e la posizione .

Hai guardato, infatti, immediatamente le labbra nonostante ci siano molti elementi che lottano per la tua attenzione !

Sai bene che cosa dobbiamo dirti: sei effettivamente a conoscenza di qualche segreto o di qualche pettegolezzo che ti impediscono di “liberarti” e di comportarti veramente come vuoi.

Magari sei l’amante di qualcuno oppure conosci un segreto relativo proprio a queste questioni sentimentali. Nessun giudizio da parte nostra: sappi solo che mantenere il segreto ti sta costando molto dal punto di vista emotivo!

I cavalli selvaggi formano una corona di capelli intorno al volto della donna ed attirano lo sguardo per il loro dinamismo e la plasticità della loro posa.

Ma cosa vuol dire per la tua vita interiore nel nostro test della libertà emotiva? Semplicemente che sei una persona che non si concentra tanto sui segreti e che non ha paura di essere passionale! Sicuramente c’è qualcosa che sai che potrebbe tenerti a freno: non sappiamo se per noncuranza o se con intento, tu poco ti curi dei segreti di cui sei a conoscenza!

Niente ti può trattenere: sei una persona veramente emotiva e non ti fermi di fronte a nessuno!

