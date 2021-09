Test dei Diari | Sei introversa o estroversa? Scegli un diario e te lo dirò

By

Con il test dei diari potremo rispondere a una domanda semplice: sei introversa o estroversa?

Quando si parla di “persone estroverse” molto spesso si immaginano semplicemente persone allegre, che amano la comunicazione, che parlano tantissimo (a volte anche troppo!) e che odiano stare da sole. Le cose non stanno esattamente così!

Le persone estroverse, infatti, sono in grado di avere relazioni sociali senza problemi e, anzi, tendono a sentirsi ricaricate dopo aver passato del tempo con altre persone.

Al contrario le persone introverse si sentono “scariche” dopo aver condiviso il proprio tempo con altre persone, soprattutto se l’incontro dura a lungo o molte persone risultano coinvolte.

Ovviamente però il mondo non è affatto bianco o nero! Tutti siamo in una certa percentuale introversi e in una certa percentuale estroversi. Questo test servirà proprio a capire verso quale caratteristica si orienta di più il tuo carattere.

Test dei Diari

Per eseguire questo test dovrai immaginare di acquistare un diario su cui scrivere la storia della tua vita. Quali sono stati gli eventi memorabili del tuo passato? Quali sono le esperienze importanti che caratterizzano il tuo presente? Quali sono i tuoi sogni per il futuro? Dopo aver fatto la tua scelta consulta le nostre soluzioni!

1 – Il quaderno

Più che un diario tradizionale, quello che hai scelto sembra un classico quaderno ad anelli di quelli che si utilizzano a scuola per prendere appunti. Sulla copertina c’è un riquadro su cui si potrebbe inserire un’immagine e all’interno ci sono un segnalibro e una penna.

Se hai scelto il diario n.1 si può dire che tu sia una persona estremamente dinamica, che non ama essere “incasellata” nelle categorie tradizionali. Hai scelto l’oggetto più lontano in assoluto dalla prima cosa che ci viene in mente quando si pensa alla parola “diario”.

Le pagine risultano leggermente aperte a causa dello spessore della penna, che è stata chiusa all’interno probabilmente per fretta oppure per trovarla già lì quando dovrai scrivere la prossima volta.

Questo indica che sei una persona molto estroversa, facile da “leggere” (le pagine sono semi aperte e c’è addirittura un segnalibro ad aiutare il lettore) e soprattutto molto dinamica. Probabilmente ti impegni in mille attività e sei sempre di corsa. Stare con gli altri ti ricarica, organizzare scambi di idee e discussioni ti eccita per le enormi possibilità che offre.

2 – Diario rosa

Questo diario ha un aspetto un po’ usurato, ma rimane estremamente elegante e femminile. L’unica cosa che spunta dalle sue pagine è un sottile segnalibro rosso che può aiutare il lettore a orientarsi durante la lettura ma che non risulta ingombrante, non dà fastidio a chi lo osserva.

Se hai scelto questo tipo di diario molto probabilmente sei una persona molto sensibile e, per questo, più introversa che estroversa.

Le pagine del diario infatti non sono chiuse, anzi, sembrano essere state sfogliate molte volte (hai l’abitudine di tornare in continuazione sui tuoi pensieri?) ma il diario è semi aperto e il segnalibro indica che il lettore è ben accolto.

Per questo motivo è probabile che tu sia convinta della necessità di stare a contatto con gli altri e di aprirti al mondo, ma hai anche bisogno del tuo tempo da sola, per riflettere e rielaborare le tue esperienze.

Il diario che hai scelto non è tra questi? Leggi le altre soluzioni cliccando su SUCCESSIVO!