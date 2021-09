Test dell’abbigliamento sportivo: il modo in cui ti vesti svela chi sei

Il test dell’abbigliamento sportivo è un buon modo per conoscersi meglio in base a ciò che si sceglie di indossare ogni giorno.

Fare sport è molto importante e aiuta sia a scaricare lo stress che a mantenersi in forma. Per questo motivo, l’allenamento è un momento importante della vita di ognuno di noi.

E ciò vale sia se si sceglie di svolgerlo in palestra, a casa da soli o all’aperto sia per andare a correre che per avviare sessioni di allenamento con gli amici.

Ovviamente, anche ciò che si sceglie di indossare per fare sport fa la differenza. Non solo in fatto di comodità ma anche per quanto riguarda il punto su cui si concentra di più la nostra attenzione. Ogni piccola scelta parla infatti di noi e lo fa in modo tale da farci conoscere sempre un po’ più a fondo.

Individuare il proprio capo d’abbigliamento preferito è quindi un buon modo per imparare a conoscersi meglio. E tutto attraverso la semplice scelta di ciò che si decide di indossare ogni giorno.

LEGGI ANCHE -> Test delle tazze: quella che scegli rivela chi sei veramente

Scegliere la tuta, un completino sportivo o un abbigliamento da casa pratico e comodo identifica infatti un modo di pensare e di agire che può dirci molto sia su noi stessi che sul nostro modo di vivere a vita e di intendere il mondo.

Scopriamo quindi chi siamo veramente attraverso il capo d’abbigliamento preferito e più usato durante le sessioni di allenamento.

Per scoprire come funziona la tua mente clicca sul tasto SUCCESSIVO e fai il nostro test!