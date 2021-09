I segni che amano mangiare: scopriamo se sei una buona forchetta

Ehi, non scherziamo: a chi è che non piace mangiare? Oggi abbiamo deciso di stilare la classifica dei segni che amano mangiare: sarai tra loro?

Quando sei al ristorante non fai altro che fare foto ai piatti, recensirli mentre li mangi, assaggiare quelli di tutti i commensali ed offrire il tuo piatto agli altri?

I programmi di cucina, dove gli chef valutano i ristoranti altrui oppure strillano contro aspiranti cuochi amatoriali sono il tuo pane quotidiano?

Allora possiamo dirlo: sei veramente un buongustaio e per te, mangiare od andare al ristorante, sono dei veri e propri rituali!

Scopri se, questa tua passione, è frutto anche di una strizzata d’occhio da parte delle stelle: magari, tra i primi cinque segni zodiacali buongustai, troverai qualche nuovo amico con cui andare al ristorante!

I segni che amano mangiare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Diciamoci la verità: tutti amiamo mangiare, non fosse altro per il semplice fatto che tutti abbiamo dei cibi preferiti!

Poco importa che si tratti di pasta al pesto, pizza al pomodoro oppure del più raffinato piatto esotico proveniente da un’altra cultura.

Tutti (o quasi) ci sfreghiamo le mani quando ci mettiamo seduti a tavola!

Ci sono alcune persone, però, per le quali il cibo è estremamente importante e che, prima di andare al ristorante, leggono accuratamente recensioni e menù online.

Magari sanno già cosa ordinare prima ancora di sedersi oppure spendono ore nel tentativo di ricreare ricette perfette, passo dopo passo.

LEGGI ANCHE –> Stai aspettando gli altri? Controlla se sei nella lista dei segni più puntuali

Niente di male in questo, ovviamente, ma l’oroscopo può venirci in aiuto con la classifica dei segni che amano mangiare.

Adesso, quando si tratterà di prenotare al ristorante potrai delegare il compito a quel tuo amico il cui segno, magari, si trova in prima posizione!

Oppure, invece di andare a mangiare con persone a cui magari non importa di sentire elencare ingredienti e composizione del piatto, potrai farti nuovi amici… aspiranti chef!

Ariete: quinto posto

Anche l’Ariete è uno dei segni che non può veramente fare a meno del cibo: spesso, i nati sotto questo segno, sono fan delle cucine tradizionali e non ne fanno di certo un mistero!

Non c’è programma migliore, per l’Ariete, che quello di andare a passare una giornata fuori per ristoranti e chioschi.

Sono persone che amano il sapore genuino dei cibi e dei pasti e che non si vergognano di certo di mangiare di fronte ed insieme agli altri.

L’Ariete rispetta ed ama il cibo: per lui, l’atto di mangiare è un’occasione di convivialità ed ha imparato ad amarlo così come ama stare in mezzo alle altre persone!

Vergine: quarto posto

Telefono pronto, fotocamera lucidata, piatto ben disposto sulla tavola: per i nati sotto il segno della Vergine mangiare è qualcosa che si fa soprattutto con gli occhi!

I nati sotto il segno della Vergine amano mangiare e gustare buon cibo ma più di tutto amano come il cibo si presenta in tavola.

Sono le classiche persone che hanno la galleria del telefono piena di foto di piatti, che impediscono agli altri di mangiare se non hanno prima fatto la foto e che assaggiano con gusto e curiosità qualsiasi cosa.

Di bocca buona, senza fare gli schizzinosi, i nati sotto il segno della Vergine si concedono spesso un unico piacere: quello della gola!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo quali sono i segni più deboli dello zodiaco e, soprattutto, perché lo sono!

Acquario: terzo posto

Che sia perché sono quasi dei maghi o delle streghe o perché, semplicemente, piante ed aromi sono il loro pane quotidiano, gli Acquario sono dei veri e propri aspiranti chef.

Non potete di certo competere con il loro gusto innato per i sapori ed il talento veramente sorprendente dietro i fornelli!

Gli Acquario, infatti, sono persone che sanno amalgamare ingredienti e gusti quasi alla cieca, senza sbagliare praticamente mai.

Per loro mangiare è sempre un piacere ma sanno anche quanta fatica e lavoro ci voglia per creare dei buoni piatti.

Ecco perché, se gli chiedete di andare a cena fuori, gli Acquario diranno sempre di sì: per loro, il ristorante, è un luogo dove ci si confronta ad armi pari!

Toro: secondo posto

Volete sapere che cosa serve un determinato ristorante o se è aperto in un giorno preciso dell’anno?

No, non chiedete a Google: chiedete ad un nato sotto il segno del Toro!

Il Toro, infatti, è uno di quei segni che adora mangiare, cucinare ed anche imparare sempre quando si parla di cibo!

I nati sotto questo segno sono persone che apprezzano particolarmente i piaceri della tavola e che sono, quasi sempre, ottimi chef!

Al Toro piace la creazione del piatto, il fatto che seguendo poche e semplici regole si riesca a creare dal nulla qualcosa di buonissimo ed anche la fantasia che ci vuole per realizzare un pasto completo, di cui lui è ben abbondantemente fornito!

Il Toro, in più, è uno di quei segni che ha veramente una buona forchetta: diete o calorie possono interessarlo ma più per un discorso tecnico che per paura di mettere su qualche chilo!

Mangiare è uno dei piaceri della vita: il Toro non si tirerà di certo indietro!

LEGGI ANCHE –> I segni più stupidi di tutto lo zodiaco: non prendertela se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni che amano mangiare

Al primo posto della nostra classifica troviamo invece tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Sono loro i veri esperti di cibo e cucina dello zodiaco!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che non si preoccupa assolutamente della dieta e che ha sempre qualcosa che bolle in pentola.

In senso letterale, ovviamente!

Per la Bilancia mangiare e mangiare bene è fondamentale per poter vivere una vita felice ed appagante.

Non saltano mai un pasto, a meno che non siano costretti, e adorano cucinare a fuoco lento, creare qualcosa di buono e duraturo!

La cucina è sempre piena di suoi esperimenti, piatti e pentole coperte di sugo e di ingredienti pronti per essere usati.

Non frapponetevi tra la Bilancia e la cucina: non solo i suoi piatti sono sempre fantastici ma la farete anche innervosire!