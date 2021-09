Trucchi utili con il microonde: cucinare così sarà molto più facile

Dalle verdure alle torte, dalle conserve agli aromi, possiamo usate il microonde in mille modi diversi. Se non ci credete, leggete qui

Lo usate per riscaldare alcuni piatti o per scongelare alcuni ingredienti o piatti già pronti che avete nel congelatore. Ma in realtà con il forno a microonde si possono cucinare mille altre ricette. Oggi vi sveliamo una serie di trucchi molto pratici per usare il microonde risparmiando tempo e denaro.

Partiamo con le verdure. Lo sapevate che con il microonde potete preparare delle patate lesse perfette senza bisogno di sprecare gas e acqua? Basterà pelare le patate dopo averle lavate, poi tagliarle a cubetti e adagiarle in una ciotola che possa andare nel microonde, coperte con della pellicola da cucina. Fatele cuocere alla massima potenza dell’apparecchio per circa 7-8 minuti e quando le tirate fuori saranno morbide e ben cotte.

Ma il microonde con poche semplici mosse, serve anche per cuocere e spellare rapidamente i peperoni. Lavateli, poi fate un paio di tagli su ogni peperone in modo da far uscire l’aria durante la cottura.

Appoggiateli direttamente sul piatto del microonde e azionatelo alla massima potenza per circa 20 minuti (il tempo dipende dalla grandezza dei peperoni). Quando i peperoni saranno cotti, lasciateli raffreddare sempre nel microonde con la porta del forno chiusa. Poi tirateli fuori e sarà facilissimo spellarli.

Allo stesso modo potete fare con le cipolle. Tagliate le due estremità e appoggiate la cipolla sul piatto del microonde facendo andare l’apparecchio per 30 secondi sempre alla massima potenza, Tirate fuori e non ci saranno più lacrime.

Trucchi utili con il microonde, per le torte basta un attimo

Quasi nessuno conosce questo trucco con il microonde, eppure è geniale perché non avrete più bisogno di usare la cottura a bagnomaria. Se dovete aggiungere del burro o del cioccolato nell’impasto di una torta, il metodo più veloce è questo.

Tagliateli a pezzetti e metteteli in un contenitore. Poi azionate il microonde quasi alla massima potenza, portandolo a 650 watt per circa 30 secondi. tirate fiori, date una mescolate e verificate in che stato sono. Un altro giro nel microonde e saranno sciolti completamente.

Forse non l’avete mai saputo, ma con il microonde potete anche sterilizzare in modo sicuro i barattoli quando preparate delle marmellate o delle conserve. Basterà riempirli con un po’ di acqua e riscaldarli per 2 minuti alla massima potenza nel microonde, togliendo il tappo.

Infine quando avete bisogno di essiccare le piante aromatiche per conservarle più a lungo, fate così. Mettete le vostre erbe sul piatto del microonde per 2 minuti sempre 650 watt. Tiratele fiori e passatele in un mixer, prima di metterle in un contenitore, Dureranno per diverse settimane.,