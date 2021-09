Aspetto fisico nella coppia, che posto gli diamo?

L’aspetto fisico è tra le principali fonti di attrazione ma trovare una persona che ci piace fisicamente basta ai fini della relazione?

Oggi proveremo ad indagare su un aspetto della coppia che potrebbe sembrare banale eppure quante persone danno un grande peso all’attrazione fisica? Sicuramente avere al nostro fianco una persona di quell’aspetto non è tutto ma è molto importante perché l’aspetto fisico incide molto sull’attrazione che una persona esercita su di noi e l’attrazione e il desiderio di fare l’amore sono il cemento della coppia per almeno 8 motivi. Come si reagisce a lungo termine nel restare al fianco di una persona che soddisfa molte delle nostre aspettative ma che non ci fa impazzire fisicamente? Scopriamo che idea si sono fatti su questo argomento i terapisti di coppia.

A primo impatto ci si rende immediatamente conto dell’impatto dell’ aspetto fisico. L’aspetto fisico è un biglietto da visita e anche il primo indicatore che ci suggerisce se quella persona potrebbe piacerci o meno. Anche la personalità di una persona è determinante ma per far emergere quell’aspetto si ha bisogno di tempo.

Aspetto fisico, quanto incide sulla relazione?

Quando si parla di aspetto fisico in qualche modo si fa riferimento alle proprie aspettative legate ai nostri gusti personali. Abbiamo più volte parlato delle aspettative all’interno della relazione e vi ricordiamo che spesso sono il motivo per il quale le coppie si scoppiano.

Impariamo dunque a scindere una persona dal suo aspetto fisico e guardiamola nella sua integrità. Se poi questa persona incontra i nostri gusti estetici non possiamo che gioirne.

L’aspetto fisico è la prima informazione che abbiamo su una persona. Quella sorta di indizio che ci suggerisce se c’è o meno possibilità di andare oltre. Avere un bel aspetto è molto importante ma attenzione a gestire bene la cosa. All’inizio siamo sempre impeccabili, al primo appuntamento ci presentiamo belli, sorridenti e sicuri di noi stessi. Sappiamo che l’altro ci giudicherà esteticamente e ci forziamo di apparire al nostro meglio. Col tempo la trasandatezza prende il sopravvento e commettiamo il grande errore di non lavorare per restare attraenti per il nostro partner. Siamo capaci di uscire in ghingheri per andare al lavoro e una volta a casa di indossare una tuta che ci fa apparire così poco invitante. Avere affianco una persona curata, profumata ed in forma è sempre una forma di piacere.

L’attrazione fisica non dura in eterno, si deve lavorare duramente in coppia per non farla svanire. I periodi di calo di desiderio sono normali all’interno della coppia a patto che non diventino eccessivamente lunghi da creare troppa distanza tra due persone. Prendete sempre in mano la situazione e datevi da fare per recuperarla prima che sia troppo tardi.

Il motivo per il quale la trasandatezza prende il sopravvento è la sensazione di dare l’altro per scontato. Pensiamo che ormai l’abbiamo conquistato e che ci amerà comunque, in realtà questa è una falsa impressione. La seduzione non ammette cali di stile, se continuerai a dedicarti alla tua apparenza la tua relazione avrà più possibilità di sopravvivere. L’amore incondizionato è molto raro. L’amore richiede lavoro e sforzi continui.

In che modo l’aspetto fisico incide sulla sessualità?

L’attrazione fisica è uno dei pilastri del desiderio sessuale. Secondo gli esperti di coppia spesso alla base del calo del desiderio all’interno della coppia è legato una riduzione dell’attrazione fisica. Frasi come: “Lui indossa sempre gli stessi vestiti” oppure “lei si fa la ceretta solo d’estate“, “non si trucca più“, “non usa più il profumo“, sono all’ordine del giorno. Abituati a vedere il partner nella veste dei primi appuntamenti facciamo fatica a desiderarlo in questa nuova veste. Se non si ha più voglia di fare l’amore forse non c’entra solo la stanchezza, sarebbe il caso di rivedere le abitudini di vita di entrambi.

Un elemento fondamentale all’interno della relazione è la comunicazione. Non è possibile stabilire con esattezza cosa avviene nella testa dell’altro, anche se si sta insieme da molto e se l’altro rappresenta un libro aperto. A volte si teme di ferire l’altro e si tace, ma se l’altro si mostra aperto a parlare di tutto, parlare è il modo ottimale per migliorare la situazione.

Puoi dire all’altro cosa ci piace di lui in molti modi, anche attraverso apprezzamenti del tipo: “Mi fai impazzire quando metti questo profumo!”, ” Con questo vestito mi stai facendo venire voglia di saltarti addosso”…

Quindi prendersi cura del proprio aspetto è importante per noi stessi e per la nostra autostima quanto per la nostra vita di coppia. L’aspetto fisico dunque non sarà tutto ma è una buona parte di una vita di coppia armoniosa.