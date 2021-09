Test del Trucco Occhi | Scegli un makeup e scopri cosa comunica il tuo sguardo

By

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, il test del trucco occhi è il modo migliore per analizzarla!

Con questo test analizzeremo insieme il tipo di trucco che realizzi più spesso: si tratta infatti di un metodo molto efficace per interpretare i segnali che invii all’esterno per comunicare alcuni aspetti della tua personalità.

Bisogna specificare, però, che la comunicazione non è un fatto meccanico. Può capitare infatti che una persona intenda comunicare qualcosa e che chi riceve la comunicazione capisca tutt’altro.

Per questo motivo il test si focalizzerà su quello che tu vuoi comunicare ma anche su quello che il tuo sguardo comunica all’esterno quando i tuoi occhi sono truccati in un certo modo.

Test del Trucco Occhi

Per eseguire correttamente questo test non devi scegliere il tuo trucco preferito se non è quello che porti più spesso. Ti invitiamo piuttosto a scegliere quello che indossi più spesso, anche quotidianamente.

1 – Eyeliner

L’eyeliner è un trucco apparentemente molto semplice, senza molti fronzoli, ma che in realtà necessita di grande abilità e grande precisione per essere realizzato. Quale che sia la tecnica utilizzata, infatti, realizzare una perfetta codina nera, che si armonizzi con la forma dell’occhio e che sia simmetrica all’altra, non è esattamente un gioco da ragazzi.

Se il trucco che realizzi più spesso è l’eyeliner significa che sei una persona sofisticata, che ama la bellezza senza esagerazioni. Ti piace essere essenziale e circondarti solo di cose belle che ti facciano star bene. Dato che non ami i fronzoli sei anche molto perfezionista in merito alle cose che ti appassionano e a cui ti dedichi.

Se ami truccarti solo con l’eyeliner significa che vuoi comunicare di essere una persona essenziale, forte e precisa.

Uno sguardo con l’eyeliner nella maggior parte dei casi viene percepito come malizioso e seduttivo. Anche se indossi questo make up con un semplice paio di jeans e una canotta, sarai considerata femminile, affascinante e seducente.

2 – Ombretto Pastello

L’ombretto pastello è un trucco occhi molto chiaro e adatto alle giovani e giovanissime. Sta molto bene sulla pelle chiara e regala il classico “aspetto da bambola” e da “brava ragazza” che è perfetto per un look da utilizzare ogni giorno.

Se è questo il trucco che realizzi più spesso significa che sei una persona allegra e solare, che intende comunicare anche con i colori del proprio make up serenità e buonumore.

In genere ti poni in maniera positiva con le persone che incontri, fai amicizia abbastanza facilmente e ti piace essere accettata in tutti i contesti sociali.

Se ti trucchi spesso in questo modo il tuo sguardo comunica serenità, onestà ed energia. Le persone si sentiranno a proprio agio con te e avranno molto piacere a stare in tua compagnia. Sei la candidata ideale per i lavori a contatto con il pubblico!

Hai scelto un’altra opzione? Per leggerla clicca sul pulsante SUCCESSIVO!