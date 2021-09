Test dell’animale spirituale: scegline uno e scopri chi sei veramente

Vuoi sapere veramente chi sei nella vita? Allora devi provare il nostro test dell’animale spirituale: scopriamo chi ti guida nelle tue scelte!

Ti è mai capitato di avere la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa pronto a guardarti le spalle, nella vita?

Anche se non capita spesso, ci sono situazioni nelle quali la nostra intuizione (o almeno quella che chiamiamo così) ci aiuta ad evitare conseguenze spaventose o problemi gravi.

Non sappiamo bene di che cosa si tratti ma è come se ci fosse qualcosa che ci guida e si assicura che le nostre decisioni siano sempre quelle giuste.

Insomma, sarà capitato anche a te di immaginare di avere una vera e propria guida spirituale nella vita, no?

Oggi cerchiamo di conoscerla meglio con il nostro test di oggi: quale fra questi quattro animali ti attira di più?

Test dell’animale spirituale: scegline uno e scopri che cosa ti guida nella vita

Se non possiamo sapere chi è che ci guida nella vita, possiamo di certo cercare di capire quali sono le nostre guide spirituali!

Il nostro test di oggi vuole indicarti quali sono, con ogni probabilità, le caratteristiche che ti guidano e qual è la tua guida spirituale… animale!

Non dovrai far altro che scegliere uno fra questi quattro animali. Non devi scegliere di fretta e sappi che i colori non influenzano assolutamente la tua scelta.

Pensaci per un attimo e poi leggi i nostri responsi: quale, fra questi quattro animali, ti sembra quello che ti “assomiglia” di più?

Sei un bufalo, una farfalla, una tigre od un delfino? Scopriamo subito che persona sei e come ti guida il tuo animale spirituale!

bufalo: hai scelto il primo animale che ti abbiamo proposto, il bufalo. Questo animale è da sempre considerato uno dei simboli di potere soprannaturale più forte di tutti!

Il bufalo è portatore di abbondanza e di gratitudine e viene spesso descritto come un simbolo che porta messaggi per l’umanità.

Se hai scelto questo animale come animale guida, evidentemente sei una persona veramente in contatto con il suo lato spirituale.

I messaggi ti arrivano chiaramente, ti fidi del tuo istinto e fai bene: a forza di seguire le tue sensazioni non hai mai preso una decisione sbagliata. Fidati dei messaggi “divini” che ti arrivano dal tuo animale guida!

farfalla: questo è un simbolo veramente potente e se lo hai scelto come animale guida abbiamo delle buone notizie per te.

Le farfalle, infatti, sono generalmente considerate il simbolo delle anime dei defunti: la loro leggerezza, la loro metamorfosi e la costante dicotomia tra vita e morte le accomuna alle ali delle persone che ci hanno lasciato!

Se hai scelto la farfalla come il tuo animale guida, con ogni probabilità c’è qualcuno che ti ha lasciato che sta ancora vegliando su di te da vicino.

Forse si tratta di qualcuno che è scomparso da poco oppure di qualcuno che, invece, ti segue da quando sei piccolo. Sei sicuramente ben guidato e protetto!

