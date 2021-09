Che tipo di sguardo contraddistingue il tuo segno zodiacale?

By

Secondo gli astrologi ad ogni segno zodiacale appartiene uno sguardo particolare, è un tratto distintivo che riflette la singolarità del proprio carattere.

Il detto “gli occhi sono lo specchio dell’anima” è molto veritiero. Spesso gli occhi tradiscono perchè fanno trapelare le nostre reali emozioni anche se la bocca non parla. Anche gli astrologi concordano su questo e hanno classificato i vari sguardi in base al segno zodiacale, ogni sguardo è tipico del carattere di ciascun segno.

Scopri se al tuo segno zodiacale appartiene uno sguardo languido, benevolo, aggressivo o penetrante.

Basta un battito di ciglia per capire molte cose di una persona. Gli occhi e lo sguardo sono molto intimi e hanno il potere di ammaliare e di rafforzare la connessione tra le persone. Attraverso gli occhi possiamo comunicare i nostri stati d’animo come: tristezza, rabbia, gelosia o disprezzo senza bisogno di proferire parola. Gli occhi raccontano molte cose del nostro carattere e della nostra personalità.

Quale sguardo appartiene al tuo segno zodiacale?

Ed ora scopriamo quale tipo di sguardo contraddistingue ciascun segno zodiacale e cosa gli altri percepiscono di te quando incrociano i tuoi occhi. Lo sguardo rivela il tuo modo di essere ed il tuo carattere.

Ariete

L’ariete ha uno sguardo intenso. Con lo sguardo riesce ad intimidire chiunque. Sono persone impulsive e agiscono d’impeto e mutano gli occhi in preda ai propri istinti. I loro occhi riflettono il fuoco interiore che li anima e ti fanno ben comprendere che sono gli occhi di una persona che non è in grado di controllare la propria rabbia, quindi è bene essere cauti.

Toro

Il toro ha uno sguardo pieno di amore e speranza. Il toro è un segno che ha una forte connessione con l’elemento Terra, in effetti spesso rivolgono lo sguardo al suolo e tengono gli occhi bassi ma non appena li alzano non si può fare a meno di notare quegli occhi intrisi di amore e speranza, che riflette la loro visione della vita.

Gemelli

I gemelli hanno lo sguardo seduttore. Sono persone allegre e socievoli e con gli occhi comunicano allegria ed energia positiva e sanno che questo sguardo è la loro arma vincente, gli altri lo notano e lo apprezzano.

Cancro

Lo sguardo del cancro è schietto, non tradisce, dice quello che prova e che pensa. E’ un segno molto leale e rassicurante. Sai che è sincero e che nel bene e nel male puoi fidarti di lui.

Leone

Lo sguardo del leone è idealistico e sognante, Il leone è un segno con una grande forza interiore, i loro occhi non mancano di far notare questa energia e questa determinazione. Gli occhi del leone fanno trasparire tutto il loro orgoglio.

Vergine

La Vergine è un segno umile e trae molto giovamento dal contatto con la natura. Lo sguardo di questo segno è il riflesso dei suoi sentimenti, per lui è impossibile tradire ciò che prova, i suoi occhi parlano da soli.

Bilancia

Gli occhi della Bilancia esprimono amore e bellezza. I nativi della bilancia sono degli esteti, attratti dalle cose belle. Inoltre sono poco inclini ai conflitti, preferiscono situazioni tranquille, per questo si improvvisano mediatori in caso di problemi e dissapori dei loro cari.

Scorpione

Lo sguardo dello scorpione è misterioso. Gli Scorpioni lasciano intravedere solo ciò vogliono far vedere. Più che mostrarsi cercano di studiare chi hanno di fronte e capire chi è veramente chi li circonda.

Sagittario

Il sagittario ha uno sguardo ottimista. I suoi occhi guardano al futuro con rinnovata fiducia, è molto improbabile che il sagittario ceda alla rabbia, solitamente si tiene alla larga da tutte le cose e le persone negative. Non permette a niente e nessuno di danneggiare il loro benessere.

Capricorno

IL Capricorno ha uno sguardo sincero. Molto obiettivi e realisti, i nati sotto questo segno preferiscono i fatti alle parole e anche in amore trasmettono i loro sentimenti con gli occhi.

Acquario

L’Acquario ha uno sguardo accattivante. E’ difficile che l’Aquario guardi qualcuno negli occhi, solitamente i nati sotto questo segno sono fantasiosi e vivono nella loro bolla ma può accadere che permettano a qualcuno di vedere la loro anima. Se sarai fortunato potrai vedere lo sguardo accattivante e incantatore dell’acquario.

Pesci

Quando incontri lo sguardo di un pesci non potrei fare a meno di notare lo sguardo sensibile che ha. I pesci sono molto generosi, si prendono cura del prossimo e fanno tutto il necessario per far star bene i propri cari. Quando ti guardano si avverte empatia e benevolenza.