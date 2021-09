Cappelli: il motivo per cui non devono mancare nell’armadio ti sorprenderà

I cappelli sono in assoluto gli accessori che non possono mancarti per essere trendy il prossimo autunno! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti rivelerà tutti i segreti per un outfit ad hoc, con il cappello come protagonista!

Alla pescatora, a tesa larga o da baseball. Non ha importanza quale ma basta che ci sia! Ecco uno degli accessori che non potrà mancarti nei tuoi outfit autunnali se vuoi che siano veramente trendy: il cappello! Scopriamo insieme quali sono i modelli più in voga per la prossima stagione, come scegliere quello che fa al caso tuo e come abbinarlo!

Chi ama la moda lo sa. Chi legge CheDonna lo ha imparato alla perfezione. Cosa? Che gli accessori sono i veri amici di noi amanti della moda. La ciliegina sulla torta che rende perfetto il nostro outfit. Quella punta di originalità e personalità che rende un look da basico a “assolutamente da copiare”.

Ma chiaramente nel mondo della moda di accessori ne esistono di tutti i tipi e generi, e non tutti sono di tendenza. Quindi cercheremo insieme di fare un po’ di chiarezza, parlando nello specifico di un accessorio intramontabile, che ogni anno si adatta alle nuove correnti fashion.

Di quale accessorio parleremo? Del cappello. Anzi, oggi parleremo dei cappelli più trendy dell’autunno 2021/2022!

Siete pronte per la guida di stile più social e attuale di sempre? Allora diamo il via alle danze!

Ecco i cappelli più trendy dell’autunno 2021! Impariamo a riconoscere le tipologie in voga ed abbinarli nel corretto stile!

Il cappello è sicuramente l’accessorio più utilizzato e antico nella storia. Si vedono cenni storici sull’utilizzo del copricapo sin dall’Antica Grecia. In base ai luoghi dove veniva utilizzato, e all’epoca, il cappello ha svolto diverse funzioni. A volte svolgeva un ruolo protettivo, dal caldo, dal freddo o dalla pioggia. Altre volte, invece, il cappello era un segno di riconoscimento. Più importante e stravagante era, più simboleggiava l’appartenenza ad una classe sociale più alta. Vediamo, non a caso, la Regina Elisabetta II, con i suoi cappelli stravaganti e colorati. Si dice che dal giorno della sua incoronazione ne abbia indossati moltissimi, quasi 5 mila, e nessuno uguale all’altro.

Chiaramente nel corso degli anni il cappello ha assunto le più svariate forme: a cilindro, da cowboy, il basco, e molti altri ancora. Proprio per questo motivo è necessario fare ordine, e capire quali sono i modelli veramente di tendenza per questo autunno 2021/2022.

Ecco qui una lista, selezionata solo per voi, dei modelli di cappelli più in voga per l’autunno 2021/2022:

cappello da baseball: questo è il classico cappello sportivo con visiera. Nato per aiutare gli atleti in alcuni sport, come ad esempio il baseball, questo cappello è diventato un vero MUST-HAVE. Nonostante nasca proprio da un contesto sportivo, il modo più trendy per indossarlo per il prossimo autunno è con un abbinamento classico. Un esempio? Completo giacca blazer e pantalone taglio uomo, un maglione oversize sotto la giacca, da cui si intravede il colletto della camicia in cotone (tutto monocolore). Una sneakers, possibilmente bianca, ed il cappello con visiera da baseball a chiudere il tutto. Così sarete passati da un outfit classy ad uno sporty chic.

bucket hat: ultimo, ma non per importanza, il bucket hat, o meglio conosciuto conosciuto come cappello alla pescatora. Anche questo nasce come cappello/visiera, utile a chi in mare era soggetto ad acquazzoni improvvisi. Da questo inverno non è solo comodo e pratico, ma è assolutamente di tendenza. È perfetto per un look hype o street, abbinato magari con un crop top, un pantalone della tuta a vita alta e una sneakers con platform, ad esempio una Buffalo. Il cappello alla pescatora è decisamente il modello più trendy della stagione.

Questi tre, sono i modelli sicuramente più in voga, le novità, per l’autunno 2021/2022, ma il concetto di base è utilizzarlo. Ad esempio Jennifer Lopez e Rihanna, ai Met Gala 2021, avvenuti poche ore fa, il 13 settembre, hanno indossato nei loro outfit elegantissimi, e stravaganti, dei cappelli! Jennifer Lopez, come abbiamo già detto, ha indossato un cappello a tesa larga di Ralph lauren, su un outfit in stile western. Rihanna, invece, in total look black firmato Balenciaga, indossa un elegantissimo vestito pomposo. Come copricapo un cappello nero aderente di maglina, con la punta rivolta verso l’alto, tipico della moda hip-hop, dal quale fuori usciva una visiera di velo trasparente e perline bianche.

Insomma, utilizzatelo come volete, quando volete, ma dovete utilizzarlo. Il cappello è in assoluto l’accessorio dell’anno!

Anche per oggi termina qui la guida di stile più attuale di sempre, che vi aggiorna su tutti i cambiamenti della moda in tempo reale.

Cosa ci resta da fare? Creare degli outfit trendy con le guida di stile di CheDonna, e attendere. Perché se vi è piaciuta questa guida di stile, la prossima la amerete!

Emanuela Cappelli