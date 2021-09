Trecce: acconciatura perfetta per essere glam anche tra i banchi di scuola!

La scuola è iniziata e per essere sempre al top, le trecce sono decisamente l’acconciatura più glam per l’autunno inverno.

Siete tra le ragazze che amano apparire sempre impeccabili anche tra i banchi di scuola? Senza alcun dubbio l’acconciatura rappresenta un particolare molto importante e sempre in primo piano.

Le trecce, che orma ci accompagnano dalla primavera, saranno l’acconciatura perfetta da sfoggiare durante la stagione fredda, trecce che saranno diverse, movimentate, romantiche e raffinate. Scopriamo come preparare i capelli a questo tipo di acconciatura, quali sono le trecce più di tendenza e soprattutto come realizzarle passo dopo passo!

Come preparare i capelli alle trecce: la beauty routine e lo styling

Le trecce sono un’acconciatura perfetta per tenere i capelli in ordine in modo molto vezzoso e femminile. Questo tipo di acconciatura può essere realizzata sia con i capelli ben tirati e dall’aspetto super ordinato, sia in modo più naturale con i capelli intrecciati e morbidi. In entrambi i casi la chioma andrà preparata con la giusta beauty routine.

Lo shampoo ed il balsamo

Lo shampoo dovrà essere delicato e dal potere idratante, questo perché il capello crespo non si presenta come ideale per essere intrecciato o acconciato in altri modi.

Così come lo shampoo anche il balsamo dovrà districare i capelli ma lasciarli morbidi, luminosi e piuttosto disciplinati.

Lo styling

Dopo aver deterso i capelli, essi andranno asciugati in modo delicato, senza stressarli eccessivamente con colpi di spazzola e temperature troppo alte.

La cosa più importante sarà il prodotto per lo styling che potrà essere un siero anti crespo, un olio vegetale applicato in piccole quantità o anche una spuma che riesca a donare volume e struttura anche al capello più sottile.

Trecce: quali sono le tipologie più trendy e come realizzarle

Siamo ormai abituati a vedere donne, ragazze e ragazzine sfoggiare delle bellissime trecce su capelli medio lunghi e anche lunghissimi.

Questa bellissima acconciatura sarà una fidata compagna di stile anche durante la prossima stagione, perfetta da realizzare per il giorno per la scuola o il lavoro e anche per la sera, magari arricchendola di particolari preziosi.

Le più belle tipologie di trecce per capelli

Sono diverse le tipologie di trecce per capelli che si possono realizzare, le principali e anche le più apprezzate e di tendenza sono quella classica, quella francese e quella olandese. Queste acconciature hanno in comune un’allure di ricercatezza e fascino. Scopriamo come realizzarle seguendo un video tutorial davvero molto esaustivo!

Non vi resta che scegliere la treccia perfetta per il vostro look e sfoggiarla come fosse il più bello tra i vostri accessori!