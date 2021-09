Test delle tazze: quella che scegli rivela chi sei veramente

Il test delle tazze è utile per conoscersi meglio e per capire alcuni aspetti importanti della propria personalità.

La tazza è uno degli utensili da cucina più usati al mondo. Che si tratti del latte della prima colazione, del caffè da bere per darsi la carica, del tè delle cinque o della tisana da bere dopo cena per rilassarsi e conciliare il sonno, il risultato non cambia.

Scegliere la tazza giusta, quella che piace di più e con la quale ci si sente a proprio agio, sia nell’impugnatura che per bere, può dire davvero molto su di noi.

Ogni tipo di tazza ha infatti una sua personalità che a quo modo tende a rispecchiare quella di chi la sceglie. E che si sia amanti delle tazze, al punto da collezionarne una per ogni momento della giornata o che ci si limiti a considerarle un semplice utensile per bere, sceglierne una non è mai casuale.

LEGGI ANCHE -> Test del pozzo: quale di questi secchi contiene l’acqua? Scopri se la tua intuizione funziona

Per questo motivo, imparare a guardare oltre e cercare di conoscersi più a fondo attraverso alcune scelte istintive, può essere un buon modo per arginare i paletti della mente che ogni giorno costruiamo per non guardarci dentro. Un modo utilissimo per scoprire qualcosa di più su di noi. Qualcosa in grado di sorprenderci piacevolmente.

Per scoprire come funziona la tua mente clicca sul tasto SUCCESSIVO e fai il nostro test!