Segni più ritardatari dello zodiaco: se fai sempre tardi è colpa delle stelle!

Basta, sei stato scoperto: questa è la classifica dei segni più ritardatari dello zodiaco ed è ora di svelarla a tutto il mondo!

Inutile fare finta di niente, sai benissimo che stiamo parlando con te. Con ogni probabilità, infatti, invece di uscire di casa stai leggendo questa classifica e sappiamo tutti che farai tardi!

Poco importa dove tu debba andare: a lavoro, a scuola, al tuo matrimonio oppure a prendere l’aereo.

Sai benissimo di essere un ritardatario cronico!

Gli amici ti danno appuntamenti ad orari sempre cautamente calcolati, non hai mai “timbrato il cartellino” al momento giusto e semplicemente non guardi gli orologi.

Insomma: sei un vero ritardatario: che ne dici di perdere un altro poco di tempo e vedere se ti trovi nella classifica dell’oroscopo di oggi?

I segni più ritardatari dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dei segni zodiacali

Se, esattamente come Cesare Cremonini, dovresti fare in fretta perché devi andare ad una festa ma preferisci “fare un giro prima sulla tua Vespa“, allora sai di non avere scuse.

(E, oltretutto, se non hai colto il riferimento allora vuol dire che sei troppo giovane per stare a sentire noi: corri ad ascoltare …Squérez?).

Va bene, inutile continuare con i giri di parole: sei o non sei uno dei segni più ritardati di tutto lo zodiaco?

Anche se giuri e spergiuri di no, oggi abbiamo uno strumento infallibile con il quale stabilire se e quanto sei ritardatario.

No, non ti stiamo spiando dalla telecamera del tuo cellulare!

Abbiamo deciso di scoprire le prime cinque posizioni nella classifica dei segni zodiacali più ritardatari dello zodiaco.

Pronto a vedere il tuo segno in classifica? Bene, sappi che non potrai usare questo articolo come giustificazione. Il tuo amico (o partner, o familiare) che ti aspetta sotto casa non sarà di certo contento di sapere che ti abbiamo fatto fare ancora più tardi del solito, non credi?

Acquario: quinto posto

Le chiavi di casa? Ci sono, eccole qui. Ora bisogna prendere il cellulare ma dov’è finito? Ah, non vorrai mica uscire senza una borraccia con l’acqua od un maglioncino metti caso finisse a fare freddo. Come? Adesso è sparito il portafoglio?

No, non siamo impazziti: stiamo solo descrivendo il processo degli Acquario quando si apprestano ad uscire di casa.

Prima di arrivare alla porta d’ingresso, i nati sotto il segno dell’Acquario devono percorrere un vero e proprio percorso ad ostacoli.

Arrivare in ritardo non è una loro prerogativa ma è semplicemente la conseguenza del fatto che appena gli Acquario posano una cosa… beh, la perdono!

Pesci: quarto posto

Ah, non lo sapevate? Sopra le nuvole, dove i Pesci hanno deciso di lasciare la testa, non esistono gli orologi!

Ecco perché, pur non volendo fare tardi, i nati sotto il segno dei Pesci sono dei ritardatari cronici.

Magari si tratta di fermarsi a fare una foto ad un fiore, accarezzare un gattino o semplicemente rimirarsi nello specchietto di un motorino.

Oppure, i Pesci si fermano per strada a parlare con qualcuno di appena conosciuto, mangiare un gelato o guardare le stelle. Di una cosa, però, potete star certi: i Pesci non si stanno di certo sbrigando per arrivare in orario ma stanno semplicemente vivendo la loro vita!

Leone: terzo posto

I nati sotto il segno del Leone ci provano genuinamente a non fare tardi il che la dice lunga sulla loro capacità di arrivare puntuali.

Si tratta di una caratteristica virtualmente inesistente per i Leone!

Questo segno, infatti, è uno di quelli che non esce di casa se non si sente assolutamente a posto con sé stesso.

Ecco perché, nonostante abbia spesso e volentieri tutto il tempo del mondo per prepararsi, il Leone non uscirà di casa fino a quando non sarà puntualmente… troppo tardi.

Un appuntamento, infatti, i Leone non lo mancano mai: quello di fronte allo specchio per valutare il proprio aspetto!

Toro: secondo posto

Forse, quando parliamo di ritardi e di nati sotto il segno del Toro, dovremmo spingerci ancora più in avanti.

Invece di chiamarli ritardatari, infatti, dovremmo chiamare i Toro con il loro vero nome: smemorati!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, spesso e volentieri dimenticano di avere degli appuntamenti o delle scadenze fino a quando non è, ovviamente, troppo tardi.

Non è scontato vederli apparire trafelati all’orizzonte, magari con i calzini di colore diverso oppure un paio di mutande per cappello.

Il Toro è uno di quei segni che dimentica impegni ed orari e che, quindi, di conseguenza non può fare a meno di essere sempre in ritardo.

Quando arriva il momento di uscire sta finendo una chiamata alla quale si è collegato con trenta minuti di ritardo perché ha fatto tardi all’appuntamento con l’estetista e… via discorrendo.

Il Toro è abbastanza ritardatario: ma esiste qualcuno ancora più in ritardo di lui!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più ritardatari dello zodiaco

Correre, correre, correre ed ancora correre: i nati sotto il segno dei Gemelli sono quasi sempre persone in forma fisica perfetta visto che non fanno altro che correre da una parte all’altra!

Il motivo è, ovviamente, solo uno: i nati sotto il segno dei Gemelli sono sempre e costantemente in ritardo!

Non sappiamo se i Gemelli credano di essere gli unici al mondo oppure si sentano più furbi degli altri. Quello che sappiamo è che se avete dato un appuntamento ad un Gemelli potete aspettarvi che arrivi con almeno quaranta minuti di ritardo.

Prima devono decidere quale look è quello perfetto ma senza che sembri un look a cui hanno pensato per ore. Poi devono avere il telefono bollente a forza di chiamate e messaggi. Infine, i Gemelli possono uscire di casa ma solo dopo aver avuto la certezza che tutti li stanno aspettando!

Non c’è niente da fare: nel tentativo di arrivare “cinque minuti in ritardo” per fare un’entrata spettacolare, i nati sotto il segno dei Gemelli finiscono per essere i ritardatari cronici dello zodiaco.

Inutile dire che non sono sempre visti di buon occhio a causa dei loro mastodontici ritardi!