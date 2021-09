Giulia Salemi come non l’avete mai vista: una dea in total red

By

Giulia Salemi come non l’avete mai vista nella nuova campagna di Primadonna: l’ex gieffina è una dea in total red, foto.

Segni particolari: bellissima. Giulia Salemi, giorno dopo giorno, continua ad incantare e a lasciare senza fiato tutti i suoi fans. L’ex gieffina sta vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale e professionale. La sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, iniziata nella casa del Grande Fratello Vip, procede a gonfie vele e, lavorativamente parlando, si sta togliendo tante soddisfazioni.

Impegnata su più fronti, Giulia Salemi ha debuttato come conduttrice del GF Vip Party insieme a Gaia Zorzi che ha ammesso di avere un debole per Victoria De Angelis dei Maneskin. La Salemi, tuttavia, non si ferma un attimo e, con un post pubblicato su Instagram, ha annunciato un’importante novità.

Giulia Salemi per Primadonna Collection: bellezza da infarto

“Finalmente fuori la mia campagna per @primadonnacollectionofficial che mi fa impazzire”, comincia così il post con cui la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha presentato ai fans la sua nuova avventura professionale.

“Sono una Giulia diversa, come non mi avete mai vista. Felice di essere la testimonial di un brand che mi assomiglia. Vi porterò alla scoperta delle loro collezioni che ormai mi accompagnano da mesi”, aggiunge condividendo la foto che vedete qui in alto in cui sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza.

La foto ha letteralmente fatto impazzire i fans. Migliaia i like e i commenti per una versione di Giulia Salemi in total red.

“Stupenda”, “Una divinità”, “Qui resteranno tutti a bocca spalancata. Ci vorrà un colpetto sotto la mascella per fargliela chiudere”, “La perfezione”, “Illegale” scrivono i fans. Tra i tanti commenti non poteva mancare quello del fidanzato Pierpaolo che, di fronte alla bellezza della fidanzata, non ha nascosto il proprio entusiasmo: “Wauuu”, ha scritto l’ex gieffino lasciando anche le emoticon di una fiamma.

Per Giulia, dunque, il periodo è davvero positivo.