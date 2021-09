Ecco l’anima gemella perfetta per il tuo segno zodiacale

Cerchi la tua anima gemella? E se ti dicessi che potresti selezionare i vari candidati in base al loro segno zodiacale? Scopri la persona più adatta a te.

Gli esperti di astrologia sostengono che per ogni segno zodiacale esiste più di un’anima gemella ideale. Basta analizzare la personalità di ogni segno per stabilire le reciproche compatibilità. Scopri quali sono i segni zodiacali con i quali vai più d’accordo secondo l’oroscopo.

Se non hai ancora trovato la tua anima gemella forse non ti sei affidata allo zodiaco per trovarla. Tentar non nuoce, prova dare un occhiata ai segni zodiacali che ti consigliano gli esperti dello zodiaco e considera tu stesso se conosci persone di quel segno e se in generale ci vai d’accordo oppure no.

Oroscopo e compatibilità: scopri la tua anima gemella in base al tuo segno zodiacale

Secondo gli Astri per ogni segno zodiacale ci sono dei segni più affini. Tra tutti i segni dell’oroscopo due o tre saranno quelli più compatibili con il tuo segno. Potresti notare un accordo strepitoso con le tue papabili anime gemelle.

Ecco le maggiori affinità segno per segno:

ARIETE

L’Ariete ha una personalità intraprendente e solitamente è una persona iperattiva che va sempre a mille. Ha bisogno di un partner che possa stargli dietro. La sua anima gemella è una persona che gode di molta autostima e che ama correre rischi.

Potenziali anime gemelle: Ariete, Sagittario, Gemelli e Acquario.

TORO

Il toro è un segno romantico e narcisista. Solitamente quando intraprende una relazione si impegna seriamente ed è una persona molto fedele e seria e si aspetta di trovare una partner altrettanto motivata e con un fortissimo senso dell’impegno . L’anima gemella del toro è affidabile e deve farlo sentire la persona più speciale del mondo.

Potenziali anime gemelle: Cancro, Capricorno, Vergine e Pesci.

GEMELLI

Il segno del gemelli è un segno complicato e perde spesso interesse verso l’altro. Per stare bene ha bisogno di una persona arguta, intelligente, ironica e non scontata. Deve trovare ogni giorno un motivo nuovo per restare fedele al partner. Ha bisogno di un partner speciale col quale non ci si può mai annoiare.

Potenziali anime gemelle: Leone, Bilancia, Ariete e Acquario.

CANCRO

Il segno del cancro è intelligente, affettuoso, sensuale e molto empatico. Dietro al suo grande cuore c’è una persona con una grande generosità ma il cancro non da senza ricevere, ha bisogno di essere ricambiato altrimenti non elargisce più. Il cancro ha bisogno di stimoli mentali, oltre che di dimostrazioni di affetto. Dalla sua anima gemella si aspetta attenzioni e comprensione.

Potenziali anime gemelle: Scorpione, Toro, Pesci e Vergine.

LEONE

Il Leone è un segno molto deciso e forte. E’ molto attratto da persone misteriose che si fanno scoprire poco alla volta. Apprezza le persone con una personalità sicura e che non temono di rischiare. E’ molto attratto da tutto ciò che promette avventura novità perchè detesta la routine.

Potenziali anime gemelle: Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete.

VERGINE

La vergine è un segno molto sofisticato. Per stare bene ha bisogno di una persona molto determinata ed ambiziosa, non ama le persone che oziano. La vergine è una persona che si impegna molto nella relazione ed esige una persona altrettanto devota e coinvolta nella relazione.

Potenziali anime gemelle: Scorpione, Capricorno, Cancro e Toro.

BILANCIA

La Bilancia è un segno che non si accontenta facilmente. Ha standard elevati in amore. Per farlo contento ha bisogno di una persona con un bel fisico, intelligente e sicura di se stessa. La bilancia è un esteta.

Potenziali anime gemelle: Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone.

SCORPIONE

Lo scorpione vive solo relazioni basate su un amore è profondo, intenso e incondizionato. Quando decide di impegnarsi è perchè ha deciso di soddisfare questi criteri. La sua anima gemella è una persona non superficiale, che abbia dei sogni e delle passioni e che mantenga un velo di misteriosità.

Potenziali anime gemelle: Pesci, Vergine, Capricorno e Cancro.

SAGITTARIO

Il Sagittario è molto indipendente e odia chi tenta di interferire con la sua libertà. Non può stare con persone opprimenti e gelose. La sua anima gemella è mondana e ha una mentalità all’avanguardia. E’ una persona di larghe vedute disposta ad accettare il sagittario così com’è, senza imposizioni.

Potenziali anime gemelle: Leone, Acquario, Ariete e Bilancia.

CAPRICORNO

Il capricorno è un segno posato, concreto, razionale, analitico. Non ha tempo da perdere. La sua anima gemella ha classe ed eleganza, è indipendente e affidabile, il Capricorno sceglie di avere al suo fianco persone su cui poter contare.

Potenziali anime gemelle: Pesci, Toro, Vergine e Scorpione.

ACQUARIO

L’acquario è un segno particolare, resta coinvolto solo se l’altro riesce a soddisfare i suoi requisiti, in caso contrario continua a guardarsi intorno. La sua anima gemella innanzi tutto è innamorata di lui, inoltre ama divertirsi e ha un buon senso di umorismo è estroversa e sa cucinare. Le doti culinarie sono un bonus perché l’Acquario ama mangiare.

Potenziali anime gemelle: Bilancia, Ariete, Gemelli e Sagittario.

PESCI

I nati sotto il segno dei pesci sono persone tranquille, creative ed empatiche. Ricercano un partner che abbia fiducia in se stesso e che sia in grado di stazionare sulla stessa lunghezza d’onda. Questo segno vive più di sogni che di realtà, non vanno presi troppo sul serio e

per farli innamorare bisogna riuscire a creare con loro una connessione profonda e mai trascurare la comunicazione.

Potenziali anime gemelle: Cancro, Scorpione, Capricorno e Toro.