Victoria De Angelis e Alice Pagani: mix di bellezza, sensualità e talento

Victoria De Angelis e Alice Pagani incantano: la bassista dei Maneskin e l’attrice, legate da un’amicizia, incantano con talento e bellezza.

Giovani, amiche, talentuose, con un futuro radioso davanti e assolutamente bellissime. Stiamo parlando di Victoria De Angelis e Alice Pagani, rispettivamente bassista dei Maneskin e attrice tra le più apprezzate dal pubblico e dalla critica. Amiche nella vita, quando sono libere dai rispettivi impegni professionali, trascorrono spesso le serate insieme.

Victoria, 21 anni, e Alice, 23 anni, pur essendo giovanissime, hanno capito subito quale sarebbe stata la loro strada. Victoria ha cominciato a suonare il basso quando era ancora una bambina ed oggi, con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui ha formato i Maneskin, sta scalando le classifiche mondiali.

Alice, invece, ha trovato la propria serenità nella recitazione e ha conquistato il successo interpretando Ludovica nella serie BABY. E’ la protagonista del film Non mi uccidere, ha scritto il libro “Ophelia” ed è diventata la musa di Vasco Rossi che l’ha scelta come protagonista del videoclip del suo nuovo singolo che uscirà a breve e fa parte dei brani contenuti nel nuovo album del rocker di Zocca, in uscita il 12 novembre.

Victoria De Angelis e Alice Pagani: serata tra amiche per le vie di Roma

Entrambe impegnatissime, Victoria De Angelis e Alice Pagani sono amiche e, appena hanno un po’ di tempo libero, ne approfittano per vedersi e trascorrere del tempo insieme in quel di Roma.

Victoria, dopo essere stata con i Maneskin in Russia dove, insieme a Damiano, ha ricevuto un regalo speciale dai fan, è tornata a Roma dove era da poco rientrata anche Alice che è stata impegnata sia con il Festival della Mostra del cinema di Venezia che con le riprese del videoclip della nuova canzone di Vasco Rossi.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: bollenti e scatenati sul palco di Vienna

Libere da impegni, la bassista dei Maneskin e l’attrice si sono concesse due serate di svago in compagnia di altri amici come potete vedere dalla foto qui in alto e che sono state scattate in due serate diverse. Victoria e Alice incantano i fans non solo quando l’una sale sul palco e l’altra recita, ma anche nella vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE—>Victoria De Angelis incanta in Gucci: una dea in total black