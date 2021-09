Oggi vogliamo di nuovo mettere alla prova la tua intuizione con il test del pozzo. Saprai indovinare quello che conterrà l’acqua?

Saper fidarsi del proprio intuito e del proprio modo di sentire e di pensare è fondamentale per andare avanti nella vita, non credi?

Pensa a quante volte hai deciso di dare retta a quel brivido che ti correva lungo la schiena e quante altre volte, invece, sei andato contro le tue sensazioni (e magari ti sei pentito).

Tutti possiamo esercitare la nostra intuizione in qualche maniera e tutti abbiamo la possibilità di eccellere.

Oggi abbiamo pensato di metterti alla prova con un nuovo test di intuizione: sei pronto a scoprire cosa c’è dentro il tuo pozzo?

Test del pozzo: scegli uno dei quattro secchi e scopri quale risalirà con l’acqua

Il nostro test di oggi, alla fine, ti pone una domanda veramente molto semplice.

Nell’immagine qui sopra ci sono quattro secchi, tutti uguali e che verranno tutti calati nello stesso pozzo.

Fingiamo che sia un pozzo magico: sai già che solo uno di questi quattro secchi tornerà in superficie portando con sé dell’acqua da bere!

La domanda di intuizione a cui devi rispondere è: quale tra i quattro secchi tornerà con l’acqua?

Non pensare troppo alla domanda ma dicci qual è il secchio che ti è sembrato, da subito, quello più promettente. Vediamo quanto e se sei intuitivo!

LEGGI ANCHE –> Test dell’amicizia: chiedi ai tuoi amici che colore sei e ti diremo cosa pensano davvero di te

Per scoprire se hai scelto il secchio giusto, non devi far altro che cliccare sul pulsante qui sotto. Attenzione, però: negli altri secchi potrebbe comunque… rimanere qualcosa!

Scopriamo insieme se la tua intuizione è allenata abbastanza oppure che cosa ti passa per la mente.