Test: dimmi quale borsa preferisci e ti dirò chi sei veramente

La scelta del tipo di borsa che indossi può rivelare molti tratti della tua personalità. Scopri cosa racconta di te la tua borsa preferita.

Fino ad oggi probabilmente nello scegliere una borsa ti preoccupavi di abbinarla alle tue scarpe, dove aver letto questo articolo potresti preoccuparti di tutto ciò che la tua borsa racconta di te e che gli altri possono percepire con un rapido sguardo. La scelta della borsa è una scelta inconscia e come tale attinge al nostro essere più radicato e profondo.

Il test di oggi cercherà di attingere a queste informazioni e ti aiuterà a capire molte cose di te. Comprendersi ed agire rispettando se stessi e le proprie reali necessità è la chiave per una vita appagante. I test di personalità forniscono una diagnosi clinica quando vengono sottoposti da esperti, in tutti gli altri casi lo scopo finale è quello di intrattenere.

Test: quale borsa preferisci? La risposa rivela la tua personalità

Eccoci giunti al risultato del test. Scopri cosa racconta di te la tua borsa e come puoi comprendere meglio gli altri semplicemente osservando che tipo di borsa prediligono. Che tipo di borsa preferisci? Una borsa maxi con dentro di tutto, una mini borsa con dentro l’essenziale, la tracolla per muoverti in libertà o la borsa da tenere sempre a portata di mano?

Ed ora il profilo legato alla tua scelta:

1.Le amanti della mini bag

Se hai scelto la mini bag significa che non hai bisogno di portare con te moltissime cose, ti basta portarti dietro l’essenziale. La tua borsa contiene solo il necessario. Se hai scelto questa borsa significa che sei una persona semplice, non ha bisogno del superfluo, sei una persona autentica, legata ai tuoi valori, alla tua terra, ai tuoi amici di sempre. Più che apparire tu vuoi essere. Sei molto orgogliosa della persona che sei diventata, e così come non ti appesantisce la borsa, non permetti neanche alla vita di appesantirti, sei ottimista e trovi sempre una soluzione a tutto.

2.Le amanti della borsa a tracolla

Le persone che amano la tracolla riflettono una personalità abbagliante ed eccentrica. Ti piace apparire e adori che gli altri parlino di te. Sei molto attenta a scegliere gli accessori giusti che esaltano il tuo stile, sei sempre perfetta e alla moda. Hai molte borse e le abbini sempre. L‘apparenza per te è il tuo biglietto da visita e l’indicatore del tuo successo. La tua borsa è uno status symbol, non scegli la borsa per la sua funzionalità ma per il tocco in più che apporta al tuo look. Hai un carattere solare, sei una persona che ama stare in compagnia, socializzare, ballare e divertirsi.

3.Le amanti delle borse maxi

Se ami le borse maxi è perché ti consentono di portarti dietro proprio di tutto, la tua è la tipica borsa di Mary Poppins, dentro ci sono talmente tante cose che non riesci mai a trovare quello che ti serve, ma non importa non puoi pensare di spostarti senza tutte le tue cose. Sei una persona che pensa a tutto, hai opinioni ben definite, sai sempre cosa vuoi e lo manifesti apertamente. Sei una persona ben organizzata, quando sei convinta di qualcosa non ti fermi davanti a niente.

4. Le amanti della hand bag

Se ami questo tipo di borse significa che sei una persona idealista. Quando esci di casa porti con te meno dell’essenziale, solo i soldi e documenti. Il portafoglio è tutto ciò di cui hai bisogno. Sei una persona positiva ed ottimista, non ti aspetti mai che qualcosa vada storto. Sicuramente una vita senza pensieri è allettante ma ti rende anche impreparato a tutto. Hai una natura accomodante e ami circondarti di persone che come te amano la vita.