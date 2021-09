Scarpe e stivali per l’autunno – inverno: cosa tenere e cosa comprare tra le novità imperdibili

Le donne e le scarpe, una storia d’amore che dura nel tempo e che difficilmente deluderà. Oggi ci occupiamo dei modelli passati che troveremo ancora in queste collezioni autunnali e delle novità principali.

L’unica ed inimitabile Marilyn Monroe disse: “date a una ragazza le scarpe giuste e potrà conquistare il mondo” e noi di CheDonna siamo ovviamente d’accordo con lei! Vediamo quindi quali tipologie non dovranno mancare nella nostra (più o meno infinita) scarpiera e quali salvare dallo scorso anno.

Scarpe autunno – inverno 21/22 tra riconferme e novità

Le décolleté Rockstud con cinturini regolabili, profili a contrasto in nappa color poudre e borchie con finitura platino firmate Valentino Garavani sono una garanzia. Costano 750 euro ma valgono l’investimento vista la continuità di questo modello ormai divenuto un vero e proprio must, disponibile in molti colori, completamente in vitello, meglio prediligere quelli classici.

Di Baldinini, gli stivaletti super lucidi, bianchi e con logo monogram GB, “sono la scorciatoia più veloce per donare ai tuoi outfit un tocco patinato”. In perfetto stile anni Sessanta, costano 595 euro ed oltre a poter essere portati con abiti eleganti, vi faranno spiccare anche con un mood casual, facendovi rinunciare – volentieri – alle solite sneakers.

Gli stivali in pelle color beige sigaro con frange laterali scamosciate, punta arrotondata e fondo in cuoio di Twinset son un altro tipo di calzatura da comprare. Come scritto recentemente in un articolo, le frange sono presenti un po’ ovunque e, se usate con moderazione, sono davvero favolose. Il prezzo è di 289 euro.

Altra scarpa da tenere

Tra riconferma e novità, gli anfibi alla caviglia in pelle con piccole borchie sfaccettate e cinturino, rientrano tra le proposte di Pinko per il nuovo campionario. Hanno una piccola borsa con chiusura a zio che è rimovibile in qualsiasi momento e la placchetta Love Birds Diamond Cut. L’ispirazione è ovviamente al modello di Prada del 2020 che in molto continuano a sognare. La suola è carrarmato in gomma e si trovano sul sito ufficiale del brand a 360 euro.

Le décolleté slingback di Giorgio Armani si ispirano a forme e colori tipici degli anni Ottanta e si prestano ad accompagnare outfit adatti ad occasioni mondane di un certo livello. In nappa, a scelta tra l’azzurro ed il nero, costano 390 euro.

Quella di oggi è solo un’infarinatura su cosa avere il prima possibile e cosa tenere ma ben presto ci saranno dettagli su colori, forme particolari e abbinamenti da copiare dalle influencer più amate.

Silvia Zanchi