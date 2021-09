Perversioni sessuali, scopri le più insolite di sempre

Le perversioni sessuali insolite sono molte e sono più o meno devianti. Chissà se conosci quelle che stiamo per svelarti oggi.

Alcune pratiche sessuali eccentriche sono più conosciute di altre. Avrai sicuramente sentito parlare di esibizionismo o di voyeurismo. Oggi ci spingiamo molto oltre, verso le perversioni sessuali più insolite e sconosciute di sempre. Sei pronto a sgranare gli occhi?

In amore non ci sono molte regole, il rapporto che si crea tra due persone o più di due è il frutto della combinazione dei desideri di tutti i partner. Ognuno di noi ha delle fantasie sessuali alle quali si appiglia per tingere il rapporto di passione, ma accade che queste fantasie non restino rilegate nell’immaginazione e che alcune persone manifestino il bisogno di realizzarle e di renderle concrete. Per dare vita alle perversioni sessuali sono nati dei locali appositi dove per esempio è possibile dar luogo ad incontri promiscui, scambiarsi di partner tra coppie o fare l’amore sotto gli occhi indiscreti di tutti. Per alcune perversioni non esistono locali idonei, alcune spaziano tra la galassia e il bosco.

Scopri le le perversioni sessuali più insolite di sempre

Ed ora scivoliamo negli abissi delle perversioni sessuali, parleremo di quelle pratiche sessuali davvero poco conosciute e delle quali molti, oltre a non immaginare neppure l’esistenza, sicuramente faranno fatica a capire come possano dare piacere.

Se ti è capitato di sentirti attratto da un albero, o hai desiderato fare l’amore con una persona molto più anziana di te o hai avuto un orgasmo mentre ti facevano il solletico allora potresti avere una di queste perversioni.

La perversione è una sessualità atipica che riguarda più persone e diverse pratiche sessuali, una più singolare dell’altra, come quelle che seguono.

Sonnofilia

Il sonnofilo prova piacere nel guardare il suo partner dormire o risvegliarsi. In questa fase gli basta ricevere dal partner qualche carezza sulle mani o in zone più hot per compiacersi.

2. Autoassassinofilia

L’autassassinofilo avverte la maggiore tensione erotica nelle situazioni di pericolo. Di fronte ad uno scenario di violenza, armi o morte lui si eccita anziché destabilizzarsi o spaventarsi.

3. Dendrofilia

I questo caso la carica erotica maggiore deriva dal sentirsi un tutt’uno con la natura. In natura i coleotteri degli alberi amano gli alberi nel senso più profondo del termine, tanto che hanno rapporti sessuali con essi. Allo stesso modo alcune persone trovano molto eccitante tronchi o cavità degli alberi e manifestano il desiderio di avere rapporti sessuali con gli alberi.

4. Esobiofilia

In questo caso l’oggetto del desiderio sessuale è una possibile forma di vita esistente nell’universo come gli alieni. Un esobiofilo sente una forte attrazione sessuale per le creature extraterrestri.

5. Agalmatofilia

La passione fatale per queste persone è legata alle statue, bambole o manichini. L’ agalmatofilo trova che le statue siano oggetti del desiderio e avere un contatto con questi oggetti scatena in lui una forte attrazione.

6. Aerodromofilia

Come si evince dal termine stesso, l’attrazione per un aerodromofilo è legata al volo, agli aeroplani. Queste persone provano massima eccitazione nell’udire il rumore prodotto da un aereo o nell’assistere al decollo o all’atterraggio. Fare l’amore in volo è il loro sogno erotico ricorrente.

7. Cronofilia

Per questi individui l’attrazione sessuale è legata a determinate fasce di età. In particolare si sentono attratti da persone appartenenti ad una generazione diversa dalla propria. Le persone in questo caso potrebbero trovare il desiderio irrefrenabile di avere esperienze sessuali con persone molto più grandi di loro o molto più giovani.

8. Formicofilia

La formicofilia è una forma di zoofilia. Il soggetto in questo caso prova piacere sessuale nel sentire insetti o piccoli animali camminare sul suo corpo. Nel vedere un insetto avvicinarsi provano un grande stato di eccitazione e il desiderio diventa esplosivo quando questi insetti si avvicinano alle parti intime.

9. Knismolagnia

Questa è una perversione sessuale in cui il desiderio si accende mediante il solletico e le risate. Questi soggetti raggiungono l’esplosione del piacere mediante la risata prodotta dal solletico, facendo o subendo il solletico.

10. Sacofricosi

In questo caso le persone provano una grande eccitazione nel giocare con le proprie parti intime in pubblico e sotto gli occhi di tutti. Queste persone hanno l’abitudine di creare un buco nelle tasche dei pantaloni in modo da raggiungere il membro mettendo le mani in tasca e fare liberamente i propri comodi in pubblico.