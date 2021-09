By

Nicola Pisu è il figlio di Patrizia Mirigliani. Conosciamolo meglio attraverso la sua storia e la vita privata.

Nicola Pisu è uno dei prossimi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Figlio di Patrizia Mirigliani è di Antonello Pisu, è il nipote del patron di Miss Italia.

Ma chi è davvero Nicola Pisu? Conosciamolo meglio attraverso il suo percorso travagliato e il passato di droghe che si porta dietro e che lo ha portato ad un grande dolore.

Chi è Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani e prossimo concorrente del Grande Fratello Vip. Eà e Instagram

Nome: Nicola Pisu

Data di nascita: 1989

Luogo di nascita: Trentino

Età: 32 anni

Altezza: /

Peso: /

Segno zodiacale: /

Professione: /

Titolo di studio: /

Account social: Instagram @nicola.pisu.mirigliani

Sito web: /

Com’è possibile intravedere dalla mancanza di informazioni, Nicola Pisu è un personaggio del quale si sa davvero pochissimo.

Risulta quindi essere parecchio misterioso, sopratutto perché a differenza della maggior parte dei personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo non ha neppure dei profili social, salvo uno su Instagram aperto proprio di recente.

Di lui, si sa che è figlio di Patrizia Mirigliani e di conseguenza nipote del patron di Miss Italia. Inoltre pare abbia vissuto un passato davvero difficile e con problemi di droga.

Nicola Pisu e il passato doloroso legato all’uso di droghe

Nicola che oggi ha 32 anni, ha dei trascorsi molto pesanti con la droga della quale ha iniziato a far uso a partire dai 18 anni. A detta della madre che in merito ha rilasciato alcune interviste, sembra che Nicola abbia condotto una vita spericolata dalla quale ha iniziato ad emergere dopo la denuncia della stessa Patrizia che disperata e stanca nel vederlo distruggersi ogni giorno ha optato per questa decisione estrema ma a quanto pare risolutiva.

Dopo vari tentativi, infatti, sembra che Nicola sia riuscito a comprendere il male causato dalle droghe e che lo abbia fatto iniziando a riacquistare il controllo sulla propria vita.

Una vera lezione di vita che secondo la madre, Patrizia Mirigliani potrà essere d’esempio per i tanti giovani che come lui si trovano coinvolti in questo percorso buio e difficile da affrontare.

La partecipazione al Grande Fratello Vip

È del tutto a sorpresa, quindi, che Nicola rientra tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello.

Un’esperienza sicuramente particolare e che gli consentirà di aprirsi e di raccontare quanto accaduto nella sua vita, facendosi al contempo conoscere dal grande pubblico che di lui sa ancora davvero pochissimo.