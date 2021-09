Oggi abbiamo deciso di rivelare quali sono tutti i segni zodiacali che non credono nell’oroscopo. Se ci sei è la prova che abbiamo ragione noi!

Noi amanti dell’oroscopo lo sappiamo: al mondo ci sono tantissime persone che non credono assolutamente nell’influenza di stelle e pianeti.

Ebbene, la prova che il segno zodiacale influenza tutti si nasconde proprio in questa classifica.

Di cosa stiamo parlando? Oh ma semplicemente della lista di tutti quei segni zodiacali che… beh, non credono nello zodiaco!

Oggi abbiamo deciso di “smascherarli“: ehi, se vi trovate in classifica dovete darci ragione, va bene?

I segni zodiacali che non credono nell’oroscopo: ecco la classifica di oggi… dell’oroscopo

Va bene, va bene, lo sappiamo: l’astrologia e gli oroscopi possono non essere sempre scritti nella pietra od essere verità assolute.

Ma dopotutto che cosa è una verità assoluta? (La scienza, direte voi, e avete anche ragione. Non possiamo controbattere).

Nel tentativo di convincere anche i più risoluti miscredenti dell’oroscopo, abbiamo deciso di stilare una classifica veramente particolare.

Quella dei segni zodiacali che non credono assolutamente nell’oroscopo!

Se non credi nei segni ma ti trovi in questa classifica, qualche merito ce lo dovrai pur dare, non credi?

LEGGI ANCHE –> Ecco la classifica dell’oroscopo più calda dell’estate: quella dei segni zodiacali più bravi a letto!

Scopriamo subito insieme le prime cinque posizioni e non offendetevi se credete nell’oroscopo e vi trovate in classifica. I vostri “colleghi” di segno vi fanno veramente una pessima pubblicità!

Gemelli: quinto posto

Divisi come sono dalla loro dualità sempre e costantemente presente, i nati sotto il segno dei Gemelli vi diranno che loro non credono assolutamente all’oroscopo.

Mai e poi mai si metterebbero a leggere le classifiche che le riguardano o le notizie della giornata!

I Gemelli hanno una parte molto razionale che, nella questione dell’oroscopo, tende quasi sempre a prevalere. Il loro modo per affrontare il tutto è declassare l’oroscopo ad una sciocchezza, buona solo per gli stupidi. Peccato che l’altra parte dei Gemelli un poco ci creda nell’oroscopo: se no, perché saresti qui oggi?

Vergine: quarto posto

Un segno pragmatico, preciso ed organizzato come la Vergine dovrebbe credere ai segni zodiacali? La sua risposta è ovviamente no anche se noi, grazie alle classifiche dell’oroscopo, ormai ce lo aspettavamo.

La Vergine la conosciamo bene!

Questo è un segno che, anche se legge l’oroscopo quando gli capita, non ci crede assolutamente. Lo legge più per stupirsi se qualcosa è “azzeccato” piuttosto che per scoprire cosa succederà nella sua giornata. Dopotutto, la Vergine lo sa già: la sua intera vita è già stata completamente organizzata!

LEGGI ANCHE –> Aiuto! Sei uno dei segni zodiacali più dipendenti da Instagram? Scopriamolo subito insieme

Leone: terzo posto

Come? Qualcuno vorrebbe dire al Leone che cosa succederà nella sua giornata, com’è il suo carattere o, addirittura, cosa dovrebbe fare nella vita?

Non scherziamo assolutamente. Il Leone non crede nell’oroscopo principalmente per una questione di principio.

Non c’è niente e nessuno che possa governare la vita o le giornate del Leone, tantomeno delle “stupide” stelle!

Il Leone farebbe di tutto per dimostrare che non crede nell’oroscopo: non provate neanche a toccare l’argomento con lui. La sola idea lo fa diventare veramente furioso!

Scorpione: secondo posto

Anche lo Scorpione è uno di quei segni che non “beccherete” mai a dire che legge l’oroscopo o che, tantomeno, ci crede.

Questo è un segno che se legge l’oroscopo lo fa per farsi qualche risata o perché qualcuno glielo mette sotto il naso.

Nella sua giornata scandita da impegni lavorativi e da momenti nel quale lo Scorpione cerca di migliorarsi, non c’è veramente spazio per il parere delle stelle!

Lo Scorpione, oltre ad essere uno dei segni che viene sempre guardato con sospetto dagli altri, non crede nell’oroscopo specialmente perché crede di essere l’unico artefice del suo destino.

Per lui non esistono forze che possano distoglierlo dai suoi obiettivi: perché leggere l’oroscopo quando sa già quali sono le sue potenzialità?

Non chiedete allo Scorpione se crede nell’oroscopo: non solo la sua risposta è scontata ma siamo anche sicuri che perderebbe un poco di rispetto in voi!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo se sei uno dei segni zodiacali più freddi che mai con gli altri: ecco la classifica di oggi

Toro: primo posto nella classifica dei segni che non credono nell’oroscopo

Nonostante i nati sotto il segno del Toro ci provino genuinamente a farsi piacere l’oroscopo, per loro sembra essere uno di quei guilty pleasure che non riusciranno mai a permettersi.

Il motivo è che il Toro, pur sforzandosi con tutto sé stesso, non riesce proprio a trovare interessante… il parere delle stelle!

La sua razionalità lo porta a chiedersi, costantemente, che cosa ci sia di tanto intrigante in delle parole scritte… beh, da qualche sconosciuto su un foglio.

Perché il suo segno fa questo o fa quest’altro? Perché ci sono tantissime persone che ci credono? E, soprattutto, perché il suo oroscopo non è mai perfettamente accurato?

Il Toro è uno di quei segni che non riesce veramente a capacitarsi del fatto che tutti (o quasi) adorino l’oroscopo. Per lui è completamente senza senso e lo lascia allibito sentire i suoi amici che ne parlano entusiasti.

Se lo vedete leggere un oroscopo non preoccupatevi: sta solo cercando di mimetizzarsi con gli altri. Infatti siamo quasi sicuri che sia decisamente preoccupato… dal fatto che lo abbiamo smascherato!