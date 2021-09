Beauty Routine Ideale: dimmi che pelle hai e ti dirò qual è la migliore per te

La beauty routine dovrebbe essere specifica per ogni tipologia di pelle. Scopriamo le caratteristiche principali della pelle normale, secca, grassa, mista e delicata e come prendercene cura.

Se siete alla ricerca della beauty routine perfetta per la pelle del vostro viso dovrete per prima cosa individuarne la tipologia e solo dopo potrete scegliere i prodotti perfetti per trattarla ogni giorno.

Sono principalmente 4 le tipologie di epidermide, quella normale, secca, la mista-grassa e la delicata o sensibile. Ecco le caratteristiche specifiche da conoscere assolutamente.

Pelle normale, secca, grassa, mista e sensibile: ecco come riconoscerle

La pelle del viso parla di noi, soprattutto della cura che dedichiamo alla nostra persona. Lo stato della nostra epidermide è influenzato in generale sia da fattori esterni ma soprattutto da quelli interni, così una pelle particolarmente secca o grassa potrà essere causata da fattori ormonali e peggiorata da agenti esterni come il sole o il vento.

Ogni tipologia di pelle dunque presenta delle caratteristiche principali e delle cure specifiche da dedicargli, quindi che tipologia di detergente e trattamenti utilizzare.

Pelle normale

La pelle normale è senza dubbio la più desiderata e si presenta ben idratata, con un aspetto compatto ed uniforme. Non presenta parti del viso più grasse o più secche e soprattutto non è caratterizzata dalla presenza di pori dilatati e comedoni.

La beauty routine per la pelle normale

La pelle normale necessiterà di essere detersa con un latte o se si preferisce con un detergente schiumoso che si possa risciacquare, di essere idratata con una crema trattamento non particolarmente corposa ma neanche troppo leggera.

Una maschera settimanale dal potere idratante e nutriente sarà una coccola sempre ideale come anche uno scrub mensile, perfetto per ritrovare la pelle pulita, vellutata e permettere agli agenti idratanti dei vari trattamenti di penetrare in profondità.

Pelle secca

La pelle secca si presenta come una pelle che ‘tira’, molto spesso opaca, spenta e screpolata in alcuni punti del viso, soprattutto guance, fronte e mento.

La beauty routine per la pelle secca

La pelle secca andrà detersa con un olio detergente o con un latte dalla texture molto idratante. Dopo averla detersa sarà un’ ottima abitudine quella di applicare una crema trattamento molto ricca di agenti idratanti e nutrienti con un massaggio fino a completo assorbimento.

Nei periodi in cui la pelle appare piuttosto disidratata, si potrà procedere con l’applicazione della crema anche tre volte al giorno.

La maschera trattamento dovrà essere idratante e ricca di sostanze come l’acido ialuronico e potrà essere applicata anche due volte a settimana e una volta ogni 10 giorni sarà utile applicare uno scrub viso delicato per eliminare le cellule morte.

Pelle grassa e mista

La pelle grassa o mista, si presenta lucida, caratterizzata dunque da un eccesso di sebo, nel caso di pelle mista il sebo tenderà a concentrarsi soprattutto su fronte, naso e mento.

I pori appariranno dilatati e la presenza di punti neri potrebbe in alcuni casi essere importante.

La beauty routine per la pelle mista e grassa

La pelle mista o grassa necessita di essere detersa con un prodotto schiumoso ma nello stesso tempo delicato, perfetto se addizionato di sostanze esfolianti come l’acido glicolico o salicilico.

Le creme trattamento dovranno essere per la pelle grassa, assolutamente fresche e leggere ma dalla formulazione idratante, per la pelle mista sarà una scelta ottima utilizzare due tipologie di crema così da riequilibrare lo stato dell’epidermide.

Per la ‘zona a T’ (fronte, naso e mento) scegliere una crema leggera e fresca, mentre per le zone del viso che si presentano secche e disidratate sarà perfetta una crema corposa e ricca.

I trattamenti settimanali da non dimenticare mai saranno lo scrub esfoliante che eliminerà le cellule morte e detergerà la pelle in profondità ed una maschera di bellezza purificante a base di argilla.

Pelle sensibile e delicata

Questa tipologia di pelle sensibile, andrà trattata con delicatezza soprattutto perché tende ad irritarsi e ad arrossarsi facilmente. Un detergente ricco a base di oli vegetali sarà perfetto per pulire la pelle, come anche un latte detergente. In generale andrebbero evitati prodotti contenenti allergizzanti come le fragranze o anche sostanze molto irritanti come gli acidi.

La crema trattamento dovrà essere idratante e lenitiva così come la maschera settimanale perfetta se ricca di sostanze lenitive e riequilibranti. Lo scrub potrà essere fatto una volta al mese ma utilizzandone uno indicato in modo specifico per pelli sensibili e delicate.