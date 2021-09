Test: scegli due oggetti magici e scopri i tuoi pregi e difetti

By

Il test psicologico di oggi ti aiuterà a capire quali sono i principali problemi della tua vita e ti fornirà la chiave per risolverli.

A che punto della tua vita sei? E’ un bel periodo o sei in una fase problematica? Vi è la possibilità che tu non stia sfruttando a tuo vantaggio i tuoi pregi e i tuoi difetti e questo può arrecare problemi alla tua vita. Impara ad accettarti come sei, ad amarti, la perfezione non esiste, tutti abbiamo dei difetti. La cosa importante è esserne consapevoli e usarli a nostro vantaggio. Il test di oggi ti aiuta a farlo.

Non c’è un modo più bello di approcciarsi alla vita di questo che utilizza degli oggetti magici per aiutare a comprendere meglio noi stessi. La magia ha affascinato la nostra vita da piccoli, le fiabe ci hanno tenuto col fiato sospeso e ci hanno trasportato in mondi lontani. Quello che siamo da adulti è il risultato del bambino che siamo stati. Questo test ti chiede di fare una scelta che attinge a quel periodo.

Test: scegli due oggetti magici e scopri chi sei veramente

Fare questo test è davvero semplicissimo, dovrai solo osservare l’immagine e scegliere DUE oggetti magici. Quelli che ti affascinano di più. Il primo oggetto che sceglierai ti rivela ciò di cui hai più bisogno per stare bene, il secondo oggetto rivela ciò che dovresti eliminare per stare bene.

La tua prima scelta ti dirà quali sono le tue risorse e le qualità e come meglio sfruttarle. Cercheremo anche di capire per quale motivo, non le sfrutti a tuo vantaggio.

La seconda scelta ti rivelerà quali sono i tuoi punti deboli, i tuoi difetti e cosa ti manca per una vita felice.

Ecco gli oggetti magici dell’immagine del test di oggi tra i quali dovrai scegliere:

1. Bacchetta magica

2. Cappello dell’invisibilità

3. Tappeto volante

4. spada magica

5. Palla magica

6. Mela ringiovanente

7. Specchio magico

8. Sfera di cristallo

Soluzione del test

Ecco come interpretare gli oggetti magici:

1. La bacchetta magica: la bacchetta magica indica che sei una persona che gode di molta fiducia in se stessa, dentro di te hai tutto il necessario per poter risolvere problemi e per raggiungere obiettivi e realizzare progetti. Il tuo più grande pregio è l’ atteggiamento positivo con il quale affronti la vita ogni giorno.

2. Cappello invisibile: se hai scelto il cappello significa che sei una persona molto furba e molto abile nel comunicare. Ti ingegni molto e non manchi quasi mai di raggiungere i tuoi obiettivi. Sei una persona ironica e arguta, sono questi gli aspetti vincenti sui quali dovresti puntare.

3. Tappeto: Se hai scelto il tappeto magico significa che sei una persona con una mente molto aperta. Hai anche la capacità di essere molto obiettiva e di valutare ogni situazione a 360 gradi. Dovresti sfruttare la tua grande capacità di lavorare in team, è in squadra che dai il meglio di te. Inoltre dovresti sfruttare la tua velocità nel processo decisionale, arrivi al dunque molto prima degli altri e dovresti sfruttare questo vantaggio.

4. Spada: la spada simboleggia la forza e lo sforzo che eserciti quando devi risolvere problemi e raggiungere obiettivi. Sai perfettamente che il rischio fa parte del gioco e rischi con la consapevolezza. Questa è una dote che ti consente di mettere tutto in gioco per realizzare i tuoi sogni. Chi ha questa dote non dovrebbe mai aver paura di sbagliare.

5. La palla magica: la palla magica indica che sei una persona che sa come guidare le persone, le tue doti di leadership sono ineguagliabili, inoltre sei molto bravo nel trovare rapidamente l soluzione ad ogni problema. Leadership e capacità di organizzare il lavoro sono la tua chiave vincente.

6. La mela ringiovanente: se sei attratto dalla mela che ti permette di tornare ad essere giovane significa che sei una persona che trova una soluzione a tutto e lo fa analizzando le situazioni e traendo le giuste conclusioni. A ciò aggiungi che sei una persona empatica comprendi gli altri e li aiuti a credere in se stessi.

7. Lo specchio magico: La scelta dello specchio magico che risponde a tutte le tue domande indica che sei una persona molto semplice, chiara, coincisa, in ogni situazione riesci a esporre correttamente le informazioni che possiedi. Sei una persona che gode della capacità di esprimere la propria opinione senza ferire gli altri.

8. Sfera di cristallo: se hai scelto la sfera sei attratto dalla capacità di avere una risposta per tutto e prevedere il futuro e gli eventi. se hai scelto la sfera devi puntare sulla tua intuizione e sulle tue conoscenze, queste sono le armi che ti porteranno al successo.