Sei refrattario alle smancerie oppure vivi per i gadget a forma di cuore? Scopriamolo con la classifica dei segni più romantici dello zodiaco!

Ci sono persone che sono decisamente romantiche ed altre che, purtroppo, non riescono proprio a vedere il mondo con le lenti colorate di rosa.

Non sarebbe meglio sapere a priori chi sono i romantici, in modo da evitare inutili imbarazzi se tu… beh, non lo sei?

Stesso discorso per chi sa di essere un vero romantico: non è meglio conoscere i tuoi “alleati” che, sicuramente, ti aiuteranno quando il tuo partner non romantico si scorderà di portarti i fiori per il vostro primo mesiversario?

I segni più romantici dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Va bene: non possiamo tutti essere fan di Pretty Woman o di Notting Hill, questo lo capiamo.

Non possiamo neanche essere tutte persone che si commuovono guardando video di proposte di matrimonio (o se per questo anche di gattini).

Ma c’è davvero qualcosa di così sbagliato a voler essere romantici, nella vita? Ovviamente la risposta è no! Ma così come esistono

LEGGI ANCHE –> Pensi che i tuoi outfit siano perfetti? Allora sarai sicuramente nella classifica dei segni più eleganti, no?

Sagittario: quinto posto

Tra una risata e l’altra ed uno scherzo e l’altro, il Sagittario potrebbe anche ammettere di essere uno dei segni più romantici dello zodiaco, non credete?

I nati sotto questo segno sono persone che nascondono il loro romanticismo troppo spesso e troppo a lungo, finendo per creare dei disastri niente male.

Dopo aver fatto qualsiasi cosa per non risultare romantici, i nati sotto il segno del Sagittario finiscono sempre per stupirvi. Vi portano nei luoghi che preferiscono e aprono la loro anima: sono estremamente romantici… quasi pericolosamente romantici!

Bilancia: quarto posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono tra i segni più romantici dello zodiaco ma shhh! Non lo avete sentito da noi! Per quanto cerchino sempre di fare finta di niente e di comportarsi come se, per loro, l’amore non esistesse e non sia neanche così importante, i nati sotto questo segno sono estremamente romantici.

Fanno lunghi sogni ad occhi aperti e si ritrovano, fatalmente, innamorati sempre della persona sbagliata. La Bilancia è uno di quei segni che, quando trova l’amore, si rifiuta di lasciarlo andare: fate attenzione! Sono particolarmente bravi a convincervi con i loro occhi che… beh, brillano proprio d’amore e romanticismo!

LEGGI ANCHE –> Chissà se sei nella lista dei cinque segni più spirituali dello zodiaco (o se c’è il tuo partner). Meglio controllare!

Acquario: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica dei romantici, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno che crede moltissimo nella forza dell’amore e del sacrificio, poco importa quale sia il rapporto di cui si sta parlando!

L’Acquario, però, è anche e soprattutto uno di quei segni che credono assolutamente nell’amore eterno. Per loro le anime gemelle esistono… e si trovano anche! L’Acquario è un segno veramente romantico: piccoli pensierini, messaggi e abbracci sono il modo per conquistarlo per sempre!

Cancro: secondo posto

Eh sì, cari amici del Cancro: non siete al primo posto della classifica dei segni più romantici di tutto lo zodiaco. Strano, vero?

Di certo siete molto romantici, questo dobbiamo ammetterlo!

Il Cancro è uno di quei segni che programma, quasi involontariamente, il suo matrimonio con ogni persona con cui esce. Non può farne veramente a meno e non ha neanche tanto a che vedere con la persona che ha davanti. Il pensiero del Cancro va quasi automaticamente ad un giardino, circondato da amici e decorazioni di ottimo gusto e ai voti che pronuncerà di fronte all’altare!

Scherzi a parte: il Cancro è un segno capace di sognare tantissimo ad occhi aperti, proprio perché è molto romantico. Nella vita reale, però, i nati sotto questo segno sono capaci di gesti romantici sia giganti che piccoli. Sono persone che amano amare: dovete (e potete) solo cedere al loro romanticismo!

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei nella classifica dei segni più casti dello zodiaco (o se c’è il tuo partner)!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più romantici dell’oroscopo

Ehi, Pesci! Sì, stiamo parlando con voi: smettete di sognare ad occhi aperti il vostro partner (o il futuro tale). I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono generalmente considerati i segni più romantici di tutto lo zodiaco. Ovviamente a ragione!

Questo segno è veramente innamorato dell’amore: tanto che passa ogni secondo a pensare al partner e lo idealizza non poco!

Questo crea spesso dei problemi ai nati sotto il segno dei Pesci: sono persone che si illudono molto e delle quali gli altri spesso si approfittano.

Le brutte esperienze in campo sentimentale, però, non hanno di certo fatto perdere le speranze ai nati sotto il segno dei Pesci. Chi è un Pesci, infatti, sarà sempre romantico poco importa che cosa gli è successo nella vita fino ad adesso. Se volete riconoscere un Pesci, vi basterà guardare la persona che, durante una serata, si prende dieci minuti per guardare le stelle. Sono loro e aspettano proprio che qualcuno faccia una mossa… romantica!