Giulia De Lellis senza filtri e senza inganno: lungo e toccante sfogo

Giulia De Lellis si mostra senza filtri e senza inganno su Instagram e si lascia andare ad un lungo e toccante sfogo.

Giulia De Lellis, con un lungo post pubblicato su Instagram, emoziona i suoi 5 milioni di fans. L’influencer, già in passato, aveva parlato dei problemi di acne con cui combatte. Oggi, torna a farlo, pubblicando una serie di foto in cui si mostra al naturale scrivendo anche una lunga riflessione.

In passato, Giulia aveva timore a mostrarsi senza trucco. Oggi, invece, non ne ha più. Con una maggiore sicurezza in se stessa, la De Lellis si mostra al naturale ai suoi fans con cui è sempre sincera.

Giulia De Lellis senza filtri: la lunga lettera

Giulia De Lellis parla dei problemi di pelle e lo fa pubblicando su Instagram una serie di foto inedite accompagnate da una lunga lettera che s’intitola “Alla mia pelle”.

“ A questa instancabile stron*a che poco più di un anno fa si è ammalata di acne e ne ha viste davvero di tutti i colori,sfumature di rosso soprattutto, pruriti vari, sfoghi, farmaci da star male e quantità di trucco inspiegabili. Un anno fa circa è iniziato il mio calvario con l’acne e questi scatti rappresentano gli up&down che ha subito.

Senza filtro, senza inganno. Perchè ho provato ad ingannare anche me stessa ogni tanto e ho ringraziato Photoshop come nessuno mai ( poco educativo lo so, ma è la verità). Non tutti i giorni riesco ad accettarmi così perché sono umana e fragile anche se non sembra…”, scrive Giulia.



Giulia, poi, spiega che, a distanza di un anno, l’acne sta tornando. La De Lellis svela che, alcuni giorni, è difficile guardarsi allo specchio. Con il tempo, però, ha capito una cosa: la cura migliore è l’amore. Le foto pubblicate, infatti, sono state scattate dal fidanzato Carlo Beretta ed è a lui che la De Lellis si rivolge.