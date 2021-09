Test: che tipo di spazzola usi? Il modo in cui ti prendi cura dei capelli rivela chi sei

Anche la spazzola che usi per i tuoi capelli rivela i segreti della tua personalità. Scopri cosa rivela di te la tua spazzola.

Ogni nostra scelta è dettata dal nostro inconscio. Non esistono scelte casuali ma solo scelte apparentemente casuali. Il test di oggi svelerà la tua personalità esaminando la scelta del tuo accessorio per capelli preferito. Esistono diversi tipi di spazzole e dipendono dal risultato che vuoi ottenere sui tuoi capelli. I tuoi capelli incidono sul tuo aspetto finale e questo è legato ai tuoi tratti caratteriali.

Fare il test è semplicissimo e richiede pochissimi minuti. Come ti abbiamo anticipato devi semplicemente compiere una scelta e leggere il profilo corrispondente ad essa. Ti ripetiamo la domanda: “A quale spazzola assomiglia quella che usi abitualmente?”.

Dimmi quale spazzola scegli e ti dirò chi sei

Siamo giunti al risultato del test. Ecco cosa rivela di te la scelta della tua spazzola. Se hai scelto la:

Spazzola n. 1

Se la tua spazzola è una maxi spazzola squadrata significa che sei una persona cordiale e semplice. La superfice della tua spazzola è molto ampia e spazzola i tuoi capelli eliminando semplicemente tutti i nodi. Non usi questa spazzola per dare ai tuoi capelli un’acconciatura precisa, i tuoi capelli ti piacciono sciolti, liberi. Le persone quando ti guardano vedono una persona fin troppo semplice, ma quando imparano a conoscerti meglio scoprono che dietro la tua personalità tranquilla si nasconde una persona che non perdona chi prova a calpestarle i piedi. Sei il tipo di persona che non si arrabbia finché non viene aggredita. Solitamente preferisci una vita all’insegna della tranquillità.

Spazzola 2

Se hai scelto la seconda spazzola sei una persona solare e vivace. La tua spazzola è perfetta per creare volume e boccoli, i tuoi capelli ti piacciono in movimento proprio come sei tu. La tua forza sta nel fatto che trovi sempre il motivo per essere felice e grata di quello che hai. Ti basta poco per stare bene, in ogni ambito scegli la soluzione più comoda e pratica. Ami risparmiare i tuoi soldi per goderti un viaggio, migliorare la tua salute o le tue conoscenze piuttosto che spenderli in cose materiali. Hai pochi amici ma fedeli.

Spazzola n. 3

Se hai scelto la terza spazzola significa che hai una personalità lunatica. Cambi idea, opinione e atteggiamento alla velocità della luce. Gli altri non ti stanno dietro. Sono pochi coloro che riescono a convivere con le tue fluttuazioni. Sei una persona con un animo gentile, altruista e disponibile verso il prossimo. Cambi spesso lavoro perché sei alla costante ricerca dell’opportunità che cambierà radicalmente la tua vita.

Spazzola n. 4

Se hai scelto l’ultima spazzola significa che sei una persona estremamente dolce, materna ed educata. Quando ti rivolgi agli altri non manchi mai di mostrare la tua cortesia ed il tuo sorriso. La tua non è solo gentilezza, è uno stile di vita. Sembri un monaco buddista, riesci a non arrabbiarti mai. Gli altri spesso si chiedono qual è il tuo segreto. In un mondo dove la cattiveria non manca di manifestarsi tu sorridi teneramente. Sei una persona saggia ed equilibrata e anche se gli altri ti stimano molto non hai mai aspirato ad un ruolo da leader.