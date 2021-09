Ehi, se non sei ordinato potresti essere uno dei segni più disordinati dell’oroscopo: meglio scoprire se tu o il tuo partner siete in classifica!

Abbiamo già scoperto quali siano i segni più ordinati dello zodiaco: diciamo che ci sono poche possibilità, tra gli altri, di essere i disordinati!

Anche se ci sono pochi “posti” liberi, sarà comunque interessante scoprire quali sono i segni più disordinati dello zodiaco, non trovi?

Come dici? Non vuoi assolutamente sapere di chi si tratta? Ehi, non è che ci sei tu in questa classifica? Scopriamolo subito: qualche sorpresa sicuramente c’è!

I segni più disordinati dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Va bene, va bene. Essere ordinati di certo non è tutto nella vita ma questo non vuol dire neanche che tu debba aspirare a diventare uno dei protagonisti del programma Sepolti in casa!

Ci sono persone, infatti, che non solo sono disordinate ma che non se ne curano neanche.

Poco importa che i piatti puliti stiano finendo, che i vestiti siano una massa informe sulla sedia o che i libri sulla libreria siano messi a casaccio!

Certo, per le persone che sono disordinate questo non è un problema… ma per quelle ordinate?

Meglio scoprire subito se il tuo partner (o tu stesso) fate parte di questa classifica dell’oroscopo.

Se siete entrambi disordinati è forse il caso di darvi qualche regola; se invece, solo uno di voi lo è, meglio prepararsi a qualche litigio!

(Ma, lo dice anche il proverbio, uomo avvisato mezzo salvato. Potete farcela).

Scorpione: quinto posto

Per quanto siano persone decisamente ossessionate da apparire ordinatissime, i nati sotto il segno dello Scorpione sono, in realtà, dei veri disordinati.

Si fanno prendere spesso da dei veri e propri turbini di riordino che non sono altro, ci tocca dirlo, viaggi verso il cassonetto.

Visto che si affezionano poco agli oggetti, gli Scorpione fanno ordine semplicemente… buttando! Non laverebbero mai un piatto, tanto che preferiscono mangiare fuori il più possibile e di certo non si preoccupano di piegare bene i panni sullo stendino.

Poi, quando si tratta di uscire ed hanno le pieghe sulle camicie si fanno prendere da una crisi isterica… ma quello lo risolvono al volo dopo!

Pesci: quarto posto

Cari amici nati sotto il segno dei Pesci: siamo stati buoni e vi abbiamo messo solo al quarto posto della nostra classifica di oggi. Sapete bene che dovreste stare molto più in alto!

I Pesci sono persone disordinate soprattutto dal punto di vista di abiti, vestiti e quant’altro: possiedono talmente tanti capi che non sanno veramente dove metterli!

Per avere a che fare con un nato sotto il segno dei Pesci, dovete anche essere assolutamente pronti a far fronte al loro disordine. Ve lo assicuriamo: è leggendario!

Bilancia: terzo posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sanno essere decisamente disordinati quando vogliono. La Bilancia, infatti, ha un grande problema quando si tratta di riordinare: è molto pigra ed anche molto furba!

I nati sotto il segno della Bilancia sanno bene che, se loro non fanno qualcosa, ci sarà qualcuno che la farà al posto loro. Ecco che l’immondizia rimane all’angolo della porta (anche se “volevano proprio buttarla!“), i piatti nel lavandino e i loro oggetti… sparsi ovunque! Non fatevi ingannare dalle loro scuse: sono semplicemente disordinati!

Leone: secondo posto

Il Leone è un segno che non si fa assolutamente problemi ad essere disordinato: non pensa proprio che avere una casa in ordine potrebbe aiutarlo a vivere meglio!

Questo è un segno che ama vivere nel lusso e nell’opulenza, che ha spesso “collezioni” di oggetti che adora e che può essere veramente rigoroso quando si tratta di parlare di oggetti materiali, come la sua macchina.

Sfortunatamente, però, il Leone non riesce ad essere altrettanto rigoroso quando si tratta di… ordine, fisico e mentale!

Il Leone, infatti, è uno dei segni famosi per subire molto l’influenza di tutte quelle persone (trainer o semplici persone autoritarie) che gli danno una forma mentis o semplicemente un programma.

Per quanto tenga ai suoi oggetti ed alla sua casa, infatti, il Leone non mette mai in ordine e non pulisce. Si considera spesso troppo in alto per ruoli del genere, visto che non essendo abituato è proprio negato a mettere in ordine!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più disordinati dell’oroscopo

Cari Sagittario, sappiamo che non vi offenderete se vi mettiamo al primo posto della nostra classifica di oggi. Come potreste, dopotutto, visto che state leggendo questo oroscopo sdraiati su una pila di panni da piegare… che avete ritirato la scorsa settimana?

Il Sagittario è uno di quei segni che sembra prosperare nel disordine: sembra quasi che lo creino ovunque vadano!

Il disordine, infatti, segue i Sagittario ovunque vadano: si tratta quasi della loro condizione naturale! Il fatto è che non lo fanno per cattiveria ma semplicemente perché sono persone rilassate.

I vestiti vanno tirati fuori dalla lavatrice? Loro li levano ma li lasciano in un mucchio sullo stendino. I piatti vanno lavati? Certo, lo fanno, ma solo quando il lavandino è strapieno! Il loro armadio? Non vogliamo neanche parlarne!

I nati sotto il segno del Sagittario sono disordinati, questo è vero: il fatto è che invece di mettere a posto hanno tantissimo altro da fare!