L’outfit più chic dell’edizione 2021 della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia è quello di Greta Ferro

Greta Ferro è una delle testimonial di Armani Beauty ed, in tutto il suo splendore, ha sfilato da vera modella quale è, sul red carpet di Venezia in occasione del film realizzato da Gastón Duprat e Mariano Cohn: Competencia Oficial. Scopriamo il suo outfit da sogno per copiarlo con alternative low cost.

La modella e attrice abruzzese ha fatto centro con l’abito a sirena in seta grigio perla e spalline gioiello arricchite con perline e cristalli. Firmato Giorgio Armani, come il make-up del resto, è già uno degli outfit più belli della settantottesima Mostra del Cinema di Venezia. Vediamo come imitarla pur avendo a disposizione un budget limitato.

La classe unica di Giorgio Armani e la freschezza dell’emergente Greta Ferro

Il vestito con morbida gonna plissettata in maglia sottile di tessuto combinato firmato Mango è lungo e dal taglio dritto, ha maniche strette con polsini sportivi e il collo stondato. Costa 59,99 euro ed è perfettamente abbinabile sia a stivali anfibi neri con suola carrarmato (guardate quelli di Gia Borghini su MyTheresa) sia con sneakers bianche in pelle (da Adidas a Car Shoe la scelta è ampia).

L’abito a tubino con pizzo sul décolleté (solo 17,99 euro già scontato) di Bodyflirt si trova su Bonprix ed è la soluzione ideale per le donne che cercano il look giusto per una cena di lavoro o per un cocktail di società. La cintura sottile stilizzata in vita rende la silhouette più proporzionata spezzando la figura ed i volant sul fianco sinistro sdrammatizzano uno stile altrimenti -forse – troppo “serioso”. Le scarpe in questo caso dovranno per forza di cose avere un tacco alto e, possibilmente, essere abbinate alla pochette.

Restando in un costo contenuto, 38 euro, la terza proposta del giorno è quella di Shein. Il vestito da ballo grigio con maniche a svolazzo e foglie argentate ricamate sulla parte alta dello stesso, se siete alte e slanciate si può portare con ballerine argento o con un sandalo flat come il modello di Marco Tozzi su Amazon a 15,21 euro, se si sente la necessità di guadagnare centimetri allora meglio decidersi per un sandalo con listini incrociati e brillantini. Sono di BeiaMina (sempre su Amazon) i sandali con plateau e tacco comodo a 25,99 euro, a così poco è raro trovare modelli di tendenza.

Gli accessori concessi con questo colore antico e raffinato sono quelli in oro bianco ed argento. Un deciso e secco “no” a tutto il resto, il rischio è quello di apparire ridicole. I dettagli, si sa, fanno la differenza, e quando si sceglie di indossare un abito delicato è una regola che vale all’ennesima potenza.

Silvia Zanchi