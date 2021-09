Miriana Trevisan, l’ultimo messaggio prima del Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan prima di entrare al Grande Fratello Vip ha lasciato un ultimo messaggio sul web, rivelando un inedito dettaglio.

Miriana Trevisan è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La showgirl, infatti, come ormai noto, è stata ufficializzata nel cast della sesta edizione del GF Vip e non vede l’ora di potersi far conoscere dai telespettatori sotto un’ottica completamente diversa dal solito.

Prima di varcare la famosa soglia rossa, però, l’ex moglie di Pago ha deciso di lasciare un ultimo messaggio sul suo profilo Instagram diretto a tutti gli utenti della rete che hanno scelto di seguirla e sostenerla. Rivelando che prima di immergersi in questa avventura ha dovuto mettere in standby un rapporto da poco iniziato, ma niente paura. Non appena ne avrà l’occasione, al GF Vip racconterà ogni cosa, ma prima di quel momento vediamo che cosa ha rivelato ora.

GF Vip anticipazioni: l’ultimo messaggio di Miriana Trevisan prima di entrare nella Casa

Miriana Trevisan ha ammesso che durante il corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip non avvertirà più di tanto la mancanza dei social, non essendo molto attiva, ma non esclude che ad un certo punto qualcosa possa mancarle visto che sono diventati una parte integrante della vita di tutti noi. “Sono lo specchio della realtà” ha commentato lei.

Spazio anche alla nuova conoscenza con un uomo misterioso. Una conoscenza nata da poco, che ha voluto mettere in standby a causa della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia e non sa quanto potrebbe durare. Basti pensare che i concorrenti della passata edizione, sono rimasti nel reality show di canale 5 per ben 6 mesi.

Ma come vuole affrontare quest’esperienza la Trevisan? Anche su questo la showgirl non sembra avere dubbi, provando ad affrontare il tutto con gioia. Prendendo tutto il meglio che quest’esperienza può dare, un viaggio interiore alla scoperta di se stessa e del suo personale mondo.

“Farò in modo di seguire sempre la gioia” ha scritto Miriana Trevisan prima del Grande Fratello Vip. “Immagino di essere in viaggio su un tram festoso” ha poi confidato. “Nei momenti particolari cercherò di distrarmi facendo cose” ha poi concluso, sperando che la sua permanenza possa rivelarsi utile non solo per se stessa ma anche per intrattenere il pubblico del piccolo schermo curioso di vederla di nuovo all’azione dopo anni di assenza in tv.

Miriana Trevisan al GF Vip sarà sicuramente una delle carte vincenti di Alfonso Signorini e tra poco ne potremmo avere la conferma.