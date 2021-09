Menù settimanale di settembre: le ricette da preparare in questo mese con i prodotti di stagione

Il menù settimanale di settembre con tanti spunti e ricette da preparare in questo mese utilizzando i prodotti di stagione.

Settembre è il mese dei nuovi inizi. Si torna al lavoro, a scuola, si iniziano gli sport, si ricomincia il solito tran tran delle attività che in estate si fermano un po’ o quanto meno rallentano.

Vuoi per le vacanze, vuoi per il caldo, anche quello che mangiamo nei mesi più caldi è spesso diverso da quello che andiamo a mangiare quando ricomincia la vita normale. Spesso in estate siamo più portati ad andare al ristorante, magari per il semplice fatto che stiamo più tempo fuori casa.

E allora ecco un menù settimanale di settembre per ripartire alla grande dopo qualche bagordo estivo ma strizzando sempre l’occhio ai prodotti di stagione: ancora troviamo tanti pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, bietole e via dicendo. Scopriamo le ricette dal lunedì alla domenica.

Ecco il menù settimanale di settembre

Ne abbiamo parlato per tutta l’estate: “a settembre faccio…” “a settembre comincio…” “da settembre cambio questo…” e ora che è arrivato siamo tutte un po’ spiazzate. Perché, in effetti, il tempo corre e talvolta nemmeno ce ne accorgiamo.

In un battito di ciglia è arrivato anche il mese degli inizi, ovvero settembre, che un po’ come gennaio porta sulle spalle grandi responsabilità. E allora, onde evitare di farci trovare impreparate, ecco un menù settimanale con i prodotti di questo periodo che possiamo definire tardo estivo.

In questo mese oltre alle già citate verdure troviamo anche l’uva, i fichi e i fichi d’India, ma anche i frutti di bosco e quelli rossi come more, mirtilli, ribes. Oltre ancora ad avere albicocche, pesche e susine. Ecco allora tanti spunti e ricette per inaugurare un nuovo inizio con gusto e in leggerezza.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica