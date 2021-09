Manila Nazzaro, vecchie ruggini con la star del Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro è pronta per il Grande Fratello Vip, ma secondo alcuni gossip ci sarebbero vecchie ruggini con un noto volto del programma.

Manila Nazzaro è una delle vippone scelte da Alfonso Signorini per la sesta edizione del GF Vip. Edizione che, salvo imprevisti, dovrebbe debuttare sul piccolo schermo degli italiani a partire dal 13 settembre su canale 5.

La conduttrice, però, prima di varcare la famosa soglia rossa, è stata protagonista di un gossip lanciato in rete dal portale Dagospia, che rivela che oltre all’antipatia con Caterina Balivo anche con uno dei protagonisti di quest’anno ci sarebbe qualche ruggine dovuta ad alcuni retroscena lavorativi. Di chi si tratta?

Il portale sembrerebbe non avere dubbio e rivela che tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe prima del GF Vip ci sarebbero vecchie ruggini da chiarire.

LEGGI ANCHE –> GF Vip: gli esclusi | Parla l’ex di Belen | Brutto colpo per Milly Carlucci

Anticipazioni GF Vip: Manila Nazzaro e Adriana Volpe ai ferri corti? Il gossip

Manila Nazzaro, secondo quanto riportato sul portale, non avrebbe preso molto bene una scelta fatta dalla Rai nel 2017. In quanto ad affiancare Magalli a Mezzogiorno in Famiglia un tempo c’era lei, ma venne poi sostituita da Adriana Volpe e questo non le avrebbe fatto fare i salti di gioia.

“Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille” è possibile leggere su Dagospia, dando una succosa anticipazione di quello che potrebbe succedere durante l’esperienza della Nazzaro nella casa più spiata d’Italia, ma non solo.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip 6, una foto scatena la polemica: il dettaglio non sfugge

“Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe“ prosegue la news in questione. “Ne vedremo delle belle” sostiene Dagospia.

E’ pur vero, però, che Manila Nazzaro prima del Grande Fratello Vip ha confidato di avere grande stima nei confronti di Adriana Volpe, che quest’anno vestirà i panni di opinionista del reality show di canale 5, e di essersi fatta una lunga chiacchiera con lei, elogiando come sia stata una vera e proprio professionista d’eccezione per essere riuscita ad ottenere uno spazio tutto suo dopo la fine della sua esperienza nel programma. Cosa non da tutti.

Tra Manila Nazzaro e Adriana non scorre buon sangue? Secondo il portale citato tra le due ci sarebbero vecchie ruggini, ma la diretta interessata, forse in maniera del tutto inconsapevole, sembrerebbe aver smentito il tutto elogiando la sua collega. Come al solito non ci resta che attendere l’inizio di questa sesta edizione per scoprire come si evolveranno le cose tra loro. Una cosa è però certa: quest’anno ne vedremo delle belle.