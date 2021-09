Dayane Mello ci riprova: l’ex gieffina realizza il grande sogno

Dayane Mello è pronta a realizzare il suo più grande sogno dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dov’è riuscita ad arrivare fino alla puntata finale diventando una delle concorrenti più discusse di quell’edizione, è pronto a mettersi di nuovo in gioco. Ad annunciarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram, rivelando di essere pronta a realizzare il suo grande sogno.

Quale? La bella modella brasiliana, dopo essere stata protagonista di numerosi reality show nostrani, è pronta a fare il suo debutto in un programma brasiliano. Un gesto, questo della Mello, fatto per ringraziare i suoi fedeli sostenitori della sua terra di origine che l’hanno seguita con affetto anche durante l’esperienza nostrana.

Dayane Mello è nel cast de La Fazenda e sul suo profilo Instagram ha confidato di essere finalmente riuscita a realizzare un suo grande sogno.

Dayane Mello pronta per La Fezenda: il suo sogno diventa realtà

Dayane Mello ha confidato di non veder l’ora di poter iniziare questa nuova avventura sul piccolo schermo. Un modo, questo, per poter dire grazie a tutto il popolo brasiliano che l’ha supportata in un reality trasmesso in un altro paese. Senza farla mai sentire sola, nonostante fosse lontano da tutte le persone a cui vuole bene.

Un anno, questo, senza dubbio molto particolare per la bella modella brasiliana, che ha dovuto fare i conti con due importanti lutti che l’hanno segnata inevitabilmente: quello di suo fratello Lucas, scomparso mentre lei era al GF Vip, e quello di sua madre.

“Sì, è vero! È arrivato il momento di realizzare un sogno atteso da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese” ha scritto Dayane Mello su Instagram, soddisfatta di aver raggiunto anche questo nuovo obiettivo. “È liberatorio, è reale! Per ringraziare il popolo brasiliano, che mi ha sostenuto quasi 6 mesi al Grande Fratello Vip” ha subito aggiunto, spiegando per quale motivo è così importante per lei questo progetto. “So che ne ho passate tante in questa vita, soprattutto per conquistare tutto quello che sono riuscita a raggiungere finora” ha poi aggiunto.

“Ho vissuto un vortice di emozioni fin da quando ero piccola e oggi, a 32 anni, ricordo esattamente la ragazzina di 14 anni che andava a fare grandi cose fuori dal paese.“ ha poi ripreso, lasciandosi andare ad una riflessione sul suo passato. “Sono molto orgogliosa! So che tutte queste situazioni hanno fatto di me una Dayane dura e resistente, con molta forza interna” ha poi concluso orgogliosa del suo percorso.

Dayane Mello a La Fazenda siamo sicuri renderà ancora una volta orgogliosi di lei tutti i suoi fedeli sostenitori, che non l’hanno mai abbandonata in questo anno così particolare per lei.