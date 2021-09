Davide, Lorenzo e Luca figli Vasco Rossi: “Un papà che c’è sempre”

Davide, Lorenzo e Luca sono i figli di Vasco Rossi: “E’ un papà presente, che c’è sempre anche se è consapevole che siamo grandi”.

Davide, Lorenzo e Luca sono i figli di Vasco Rossi. Il rocker italiano più amato e famoso dal pubblico, nel corso degli anni, è riuscito a costruire una bellissima famiglia. Sposato con Laura Schmidt, incontrata per la prima volta nel 1978, ha avuto con lei Luca, il terzogenito, nato nel 1991.

Lorenzo e Davide, invece, sono nati da precedenti relazioni di Vasco e sono stati riconosciuti dal Komandante dopo la loro nascita. Davide è nato dall’unione del rocker con Stefania Trucillo mentre Lorenzo è nato dall’unione di Vasco con Gabriella Sturani.

Chi sono Davide, Lorenzo e Luca: i figli di Vasco Rossi

Davide Rossi è nato il 24 aprile del 1986 (Toro) è un cantante e deejay. Ha reso Vasco nonno di tre bambini. Davide, infatti, è papà di Romeo nato nel 2014 e dei gemelle Alessandro e Leonida, nati nel 2020.

Lorenzo Rossi è nato il 5 giugno 1986 ed è uno speaker radiofonico. Anche lui ha reso papà Vasco nonno di una bambina, Lavinia.

Luca Rossi è nato il 17 giugno 1991 e di lui si sa poco. Preferisce stare dietro le quinte. In occasione del 29esimo compleanno di Luca, il rocker, sui social, ha scritto: «Il destino dei genitori è quello: di dire le cose e poi aspettare e soffrire perché lui farà sempre quello che ritiene giusto. Tu ci devi essere quando lui ha bisogno. Ci devi essere e basta. Happy birthday».

Di papà Vasco ha parlato Lorenzo Rossi in un’intervista rilasciata ai microfoni di Metropolitan Magazine.

“Papà è un papà presente, consapevole che adesso siamo grandi, che abbiamo i nostri spazi. E’ un papà che c’è sempre. Se ho bisogno e lo chiamo mi risponde, ci sentiamo con messaggini, con note vocali whatsapp, ovviamente tutto compatibilmente con la sua vita privata e familiare” – ha detto Luca.

“Lui mi ha insegnato tutto. Mi ha insegnato a pormi degli obiettivi e raggiungerli, superare le difficoltà, gestire i soldi perché prima non sapevo neanche come fare, ne avevo pochi. È diventato il mio punto di riferimento, sapevo che ogni volta che avevo bisogno potevo contare su di lui […]. Mi ha dato quello di cui avevo bisogno: un posto per dormire, la possibilità di utilizzare un’automobile, tutte cose che prima non avevo”.