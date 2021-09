Anticipazioni Beautiful: matrimonio in arrivo con colpo di scena

Tutto ciò che c’è da sapere su Beautiful. Ecco le anticipazioni settimanali di ciò che avverrà nella soap da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021.

Settembre è arrivato e con esso arriveranno anche le nuove puntate delle serie più seguite e chiacchierate della storia della Televisione. Fra queste, immancabile Beautiful. La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia. Esattamente una delle soap longeve della storia della T è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful: ecco cosa succederà nei nuovi episodi in onda su Canale 5

Continuano le nostre anticipazioni settimanali sulle vostre serie tv, soap opera e telenovelas preferite! Oggi vi parleremo di tutte le trame e le novità che accadrà in Beautiful a partire da domani, domenica 12 settembre e fino a settimana prossima, 18 settembre 2021.

In sintesi in questa settimana di programmazione affronteremo tre tematiche importanti: Steffy che inizia ad avvicinarsi al dottor Finnegan e colpita fortemente dalla sua persona inizia a raccontare lui spezzoni della sua vita; Hope preoccupata per Steffy ne parlerà con Brooke e Liam e per finire Bill e Ridge, questo rapporto conflittuale per via di Brooke.

Ma veniamo al nocciolo della settimana, ossia Brooke e Ridge. La coppia negli anni ci ha abituato a molti tira e molla e pure questa volta sembrerebbe non tradire la nostra aspettativa. Eric Forrester si mette in mezzo, il capo della famiglia infatti, cercherà in tutti i modi di convincere Brooke a tentare il tutto per tutto per riprendersi il suo amato Ridge. Dunque Brooke alla fine cederà e pregherà Ridge di ritornare da lei. Ma quando le cose sembrano stiano andando bene soppraggiunge Bill e di conseguenza Ridge prende di fretta la decisione di chiudere con la moglie.

Nel frattempo, Quinn e Shauna ricordano il loro passato di stenti e di difficoltà e si congratulano a vicenda per aver superato gli ostacoli sul cammino ed essere arrivate fino a qui. Soprattutto Shauna che come sapete ha costretto Ridge a sposarla.

Katie incontra Ridge in ufficio per parlare di lavoro; si dichiara scioccata per gli ultimi eventi, ma, nonostante sia ferita per quello che hanno fatto Brooke e Bill alle loro spalle, ripete a Ridge che la sorella ama solo lui.

Bill è stato manovrato da Quinn (Rena Sofer) e lui la avverte di non coinvolgerlo più nelle sue trame o se ne pentirà. Anche Katie non si fida di Quinn e lo dice a Eric, ricordandogli maliziosamente che bella coppia fossero lui e Donna. Quinn non si ferma e dice a Shauna di avere un piano per distruggere il rapporto tra Brooke e Ridge.

Ridge racconta a Eric che il suo colloquio con Brooke è stato interrotto da Quinn e dall’arrivo di Bill. Brooke ne parla con Katie e con Donna che vorrebbe che le sue sorelle si riconciliassero. Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere Shauna, e successivamente Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia, perché è convinta che solo questo impedirà a Brooke di continuare ad intromettersi tra loro.

Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna perché crede che questo darà un messaggio forte a Brooke, la quale dovrà rassegnarsi alla fine della sua storia d’amore con Ridge. Ridge acconsente di sposare di nuovo Shauna a Los Angeles e lo dice a Brooke, che lo implora di non farlo. Intanto Bill cerca di riconquistare Katie perché, nonostante sia sempre attratto da Brooke, ha capito che in realtà, la donna della sua vita è Katie.